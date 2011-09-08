OECD: Ekonomik büyümenin görünümü daha da kötüleşecek!

T24 - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), gelişmiş ekonomilerin ekonomik büyüme görünümünün bu yılın son çeyreğinde daha da kötüleşeceğini bildirdi.



OECD'nin ''Geçici Ekonomik Değerlendirme'' raporunda, hükümetlerin kemer sıkma politikaları, düşen tüketici ve iş dünyası güveni gözönüne alındığında gelişmiş ekonomilerdeki ekonomik büyümenin yılın ikinci yarısında yavaşlayacağına dikkat çekildi.



Rapora göre, sanayileşmiş G-7 ülkelerinin (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Kanada) üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,6 ve dördüncü çeyrekte ise sadece yüzde 0,2 büyüyecek. Japonya hariç G-7 ülkelerinin yılın ikinci yarısında yıllık bazda yüzde 1'den az büyüyeceği belirtildi.



OECD Baş Ekonomisti Pier Carlo Padoan, raporu sunarken yaptığı açıklamada, ''üç ay öncesiyle karşılaştırıldığında büyüme görünümünün daha da kötüleştiğini, büyümenin durgunlaştığının söylenebileceğini'' belirtti.



Padoan, ''OECD ülkelerinde büyümenin yavaşladığına tanıklık ediyoruz'' dedi.



Raporda, ABD'de mali politika konusundaki tartışma, Avro Bölgesi'nde bazı ülkelerdeki borç sorunu ve hükümetlerin büyümeyi desteklemede çok az seçeneğe sahip olması gerçeğinin tüketici ve işletmelerin güvenini düşürdüğüne işaret edildi.



OECD, büyümenin daha zayıf olabileceğine ilişkin risklerin artmasına rağmen, 2008-2009 dönemindeki finansal kriz büyüklüğünde bir resesyon beklemiyor.



Ekonomideki görünümün hızla kötüleşmesi ışığında merkez bankalarına gösterge faiz oranlarını mevcut seviyelerde koruması önerisinde bulunan OECD, merkez bankalarının gerekli olduğunda menkul kıymetler piyasalarına daha fazla müdahale etmesi, faiz oranlarını uzun süre düşük seviyelerde tutmak için güçlü taahhüt vermesi ve gelişmekte olan ekonomilerde sıkı para politikalarından vazgeçmesi gerektiğini bildirdi.



İstihdam piyasasında daha önceki düzelmelerin şimdi zayıfladığına, yüksek işsizlik oranının sabitlenme riskinin arttığına işaret eden OECD, bazı ülkelerin ciddi mali ve yapısal reform önlemleri aldığını belirtti.







