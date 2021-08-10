OECD’de çalışma çağındakilerin yüzde 70’i, Türkiye’de 45’i çalışıyor

İşsizliğin son 3 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 10.6’ya gerilemesini değerlendiren İsveçli yatırım uzmanı Erik Meyersson, istihdam oranındaki düşüklüğe dikkat çekti.

TÜİK’in açıkladığı veriye göre işgücü 2021 yılı Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 44,9 olmuştu. İstihdam oranı, aktif nüfusun yani çalışmaya uygun olan nüfusun ne kadarının çalıştığını göteriyor.

Erik Meyersson bu oranın Türkiye’de OECD ülkeleri ortalaması olan yüzde 70 seviyesinin çok altında bulunmasına dikkat çekti. Meyersson, “Manşet işsizlik verisi derindeki problemleri gizliyor” dedi.