OECD: Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 32

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından, eğitim sistemlerinin güncel durumlarını ortaya koyan Bir Bakışta Eğitim Raporu 2021 yayınlandı. Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM, “Eğitimde Eşitlik: Eğitim Fırsatlarının Güçlendirilmesi” ana temasında hazırlanan raporu Türkiye açısından yorumladı. Buna göre, Türkiye’de 25-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin yüzde 41’i ortaöğretim mezunu bile değilken ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 32 olarak belirtiliyor.

Cinsiyet eşitsizliğine de değinilen raporda, "Kadın ve erkeklerin istihdam oranları arasındaki farkın kadınların aleyhine en yüksek olduğu ülkelerden biri Türkiye’dir" denildi.

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM, aralarında Fransa, Çin, Finlandiya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi 42 farklı yapıdaki ülkenin yer aldığı Bir Bakışta Eğitim 2021 Raporu’nun Türkiye verilerinin analizini yaptı. Ülkelerin öğrencilerine nitelikli eğitim sağlamada hangi noktada olduklarının karşılaştırmalı bir değerlendirmesine olanak veren bu göstergeleri inceleyen TEDMEM’in eğitim çıktılarının yayınladığı veride şunlar kaydedildi:

"Türkiye, yükseköğretim mezunu nüfusun istihdam oranının en düşük olduğu iki OECD ülkesinden biridir"

“Türkiye’de 25-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin yüzde 41’i ortaöğretim mezunu bile değildir. Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 32’dir. Türkiye, bu oranın en yüksek olduğu ülkeler arasında Kolombiya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye, yükseköğretim mezunu nüfusun istihdam oranının en düşük olduğu iki OECD ülkesinden biridir. Kadın ve erkeklerin istihdam oranları arasındaki farkın kadınların aleyhine en yüksek olduğu ülkelerden biri Türkiye’dir.

Türkiye’de yükseköğretim mezunlarının gelir düzeyi, ortaöğretim mezunlarına kıyasla yüzde 61 daha yüksektir. Türkiye OECD genelinde yükseköğretimin bireysel maliyetinin en düşük olduğu ülkelerden biridir. Buna karşılık Türkiye’de yükseköğretimin getirisi oldukça yüksektir. 25-64 yaş aralığındaki yükseköğretim mezunu yetişkinlerin eğitim düzeylerine göre dağılımları incelendiğinde Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan yetişkin oranlarının OECD ortalamasının oldukça gerisinde kaldığı görülmektedir. Özellikle yüksek lisans kademesinde Türkiye’de bu oran yüzde 2 iken, OECD ortalamasında yüzde 13,5’tir.”

“Türkiye, 15-19 yaş arasındaki okullaşma oranı en düşük olan ülkelerden biri olmuştur”

OECD’nin eğitime ilişkin raporda 15-19 yaş aralığındaki yüzde 69 okullaşma oranı ile Türkiye; en düşük okullaşma oranına sahip OECD ülkeleri arasında olduğunu belirten TEDMEM, “Türkiye 3-5 yaş aralığında yüzde 39 olan erken çocukluk eğitimine katılım oranıyla, OECD ortalamasının (yüzde 83) oldukça gerisinde kalarak okul öncesinde okullaşmanın en düşük olduğu OECD ülkesi olmuştur. Türkiye, 15-19 yaş arasındaki çocukların eğitime erişim oranıyla (yüzde 69), OECD ortalamasının (yüzde 84) oldukça gerisinde kalarak bu yaş aralığında okullaşma oranı en düşük olan ülkelerden biri olmuştur. 25 - 29 yaş aralığında en yüksek eğitime katılım oranına sahip OECD ülkesi olmuştur” ifadelerine yer verdi.