Odunpazarı Belediyesi evlenenlere İstanbul Sözleşmesi kitapçığı vermeye başladı

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Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, yeni evlenen çiftlere evlilik cüzdanı ile beraber İstanbul Sözleşmesi kitapçığı vermeye başladı.

Belediye, sosyal medyada yaptığı paylaşımla haberi duyurarak ‘’Tüm yurttaşlarımızı bu hayati sözleşmeye sahip çıkmaya davet ediyoruz. #İstanbulSözleşmesiYaşatır’’ dedi.

''İstanbul Sözleşmesi kadınların yaşam güvencesidir''

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, İstanbul Sözleşmesi’ni tartışıyor olmanın bile son derece üzücü olduğunu belirterek, ‘’Burada sorgulanması gereken, sözleşmeye taraf olup olmamak değil, sözleşmenin hala uygulanmıyor olmasıdır. İstanbul Sözleşmesi kadınların yaşam güvencesidir, kadın-erkek eşitliğini tam anlamıyla sağlayacak politikaların geliştirilmesi konusunda yol gösterir. Aile içi şiddetin ve kadın cinayetlerinin ortadan kalktığı bir Türkiye için, İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya devam edeceğiz. Tüm yurttaşlarımı bu hayati sözleşmeye sahip çıkmaya davet ediyorum. İstanbul Sözleşmesi yaşatır” şeklinde konuştu.

AKP'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi gündeme almasıyla birlikte Türkiye genelinde kadınlar sokaklara çıkmış, İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmıştı.