T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Odunluktan 32 bin 500 liralık altın çalındı

Trabzon'da, ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir kişinin, odunluğa sakladığı 32 bin 500 lira değerindeki ziynet eşyası çalındı

23 Şubat 2013 00:25

Trabzon'da bir kişinin odunluğa sakladığı 32 bin 500 lira değerindeki ziynet eşyası çalındı.

Trabzon'da, ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir kişinin, odunluğa sakladığı 32 bin 500 lira değerindeki ziynet eşyası çalındı.

Gazipaşa Mahallesi'nde Y.R.'ye ait evin yakınındaki odunluğa giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Y.R.'nin oğlu ve torununa ait toplam 32 bin 500 lira değerindeki ziynet eşyasını alarak kaçtı.

Altınların çalındığını fark eden Y.R., polise başvurdu.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ETİKETLER

altınçalındıtrabzonodunluk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24