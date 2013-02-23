Odunluktan 32 bin 500 liralık altın çalındı

Trabzon'da bir kişinin odunluğa sakladığı 32 bin 500 lira değerindeki ziynet eşyası çalındı.

Trabzon'da, ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir kişinin, odunluğa sakladığı 32 bin 500 lira değerindeki ziynet eşyası çalındı.

Gazipaşa Mahallesi'nde Y.R.'ye ait evin yakınındaki odunluğa giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Y.R.'nin oğlu ve torununa ait toplam 32 bin 500 lira değerindeki ziynet eşyasını alarak kaçtı.

Altınların çalındığını fark eden Y.R., polise başvurdu.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.