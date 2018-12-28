Odunluktaki uyuşturucuyu 'Cadı' ve 'Mark' buldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma, özel eğitimli narkotik köpekleri ile bir eve baskın düzenledi. Ev ve evin eklentilerinde 774 gram esrar ve 40 gram Hint keneviri bulundu. Olay ile ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 34 yaşındaki C.E.\'nin Güllübahçe Mahallesi\'ndeki evine, bu sabah operasyon düzenledi. Evde ve eklentilerinde özel eğitimli narkotik köpekleri \'Cadı\' ve \'Mark\' ile arama yapıldı. Aramada odunlukta poşet içerisinde saklanmış 774 gram kubar esrar ve 40 gram Hint keneviri ele geçirildi. C.E., gözaltına alındı. C.E.\'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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