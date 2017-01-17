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Kültür-Sanat

Ödünç alınan kitap 100 yıl sonra geri geldi

Kitabın adının '40 Dakika Geç' olması olaya ayrı bir ilginçlik kattı

17 Ocak 2017 22:07

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco şehrinde yaşayan Webb Johnson, büyük büyükannesinin tam 100 yıl önce kütüphaneden ödünç aldığı kitabı teslim etti.

Edebiyathaber’de yer alan habere göre, San Francisco Halk Kütüphanesi’nden 1917’de alınan kitabın isminin “Forty Minutes Late” (40 Dakika Geç) olması da olaya ayrı bir ilginçlik kattı.

Johnson, F. Hopkinson Smith’in yazdığı 1909 basımlı kitabı büyük büyükannesinin ödünç süresinin dolmasına bir hafta kala vefat ettiği için iade edemediğini ve unutulduğunu söyledi.

Gecikme cezası uygulansaydı Johnson, günlüğü 10 sentten 3 bin 650 dolar ceza ödeyecekti.

Ancak kütüphane geri getirilmeyen kitaplar için başlattığı af kampanyası kapsamında üyelerinden ceza talep etmiyor.

Kampanya dahilinde kütüphaneye bu zamana kadar ödünç süresi geçmiş 2 binden fazla kitabın teslim edildiği belirtiliyor.

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