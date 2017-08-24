Odun yardımı ile kandırıp, bileziklerini gasp ettiler

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, belediyeden geldiklerini, odun ve gıda yardımı yaptıklarını söyleyen 3 kişi, 80 yaşındaki Sultan Akbulut\'u kandırdı. 2 kucak dolusu odunu evin duvarının kenarına bırakan şüpheliler, Sultan Akbulut\'un kolundaki 4 altın bileziği gasp etti.

Körfez Hereke Kışladüzü Mahallesi Çınarlı Caddesi\'nde oturan Sultan Akbulut, dün öğle saatlerinde evinin bahçesinde bulunduğu sırada bir kamyonet geldi. 3 kişi, Sultan Akbulut\'a belediyeden geldiklerini odun ve gıda yardımında bulunduklarını söyledi. Bir kişi kamyonette bulunurken, 2 kişi ise kucaklarına aldıkları odunları Sultan Akbulut\'un gösterdiği yere bıraktı. Kucaklarındaki odunları evin duvarının kenarına bırakan 2 kişi daha sonra Sultan Akbulut\'un kolundaki 4 altın bileziği gasp etti. Akbulut\'un çığlıklarını duyan komşuları koşarak gelirken, bu sırada 3 kişi geldikleri kamyonetle kaçtı. Sultan Akbulut\'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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