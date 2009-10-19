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Kültür-Sanat

Ödülünü yakın arkadaşından aldı!

Sinema dalında verilen Scream Ödülleri gecesine damgasını vuran ünlü rock yıldızı Keith Richards ödülünü, yakın arkadaşı Johnny Depp'ten aldı.

19 Ekim 2009 03:00

Sinema dalında verilen Scream Ödülleri, sahiplerini buldu. Geceye damgasını vuran ünlü rock yıldızı Keith Richards ödülünü, yakın arkadaşı Johnny Depp'ten aldı.

Amerika'da Spike TV'nin bu sene dördüncüsünü düzenlendiği Scream Ödülleri önceki gece sahiplerini buldu.

Korku, bilimkurgu, komedi ve fantastik sinema dallarında ödüllerin dağıtıldığı organizasyona ilgi büyüktü. 'Star Trek' filminin yönetmeni J.J. Abrams 'En İyi Yönetmen' seçildi. 'En İyi TV Şovu' ödülünü 'True Blood' alırken; 'En İyi Fantastik Film' ödülünü, 'Alacakaranlık' kazandı. 'Drag Me To Hell' filmi ise 'En İyi Korku Filmi' seçildi. 'Ölümsüz Rock Sanatçısı' ödülünü, Keith Richards kucakladı. Richards, ödülünü yakın dostu Johnny Depp'in elinden aldı.

Johnny Depp'in başrolünü oynadığı 'Alice In Wonderland' filmi de fantastik filmler kategorisinde ödül aldı. Ödülü ekibi adına Depp kucakladı.

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