-ÖDÜLÜ SADECE KİŞİSEL BAŞARILAR GETİRMEDİ LONDRA (A.A) - 08.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2010 Chatham House ödülünü, sadece kişisel başarılarından değil, Türkiye'nin de son yıllardaki başarılarından dolayı aldığına inandığını söyledi. First dergisi, Cumhurbaşkanı Gül'ün İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Chatham House'un ''Yılın Devlet Adamı'' ödülünü alması ve İngiltere ziyareti dolayısıyla Türkiye ile ilgili özel bir rapor yayımladı. ''Türkiye: Gelişmekte Olan Küresel Oyuncu- Özel Rapor'' başlıklı dergide, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yapılan söyleşinin yanı sıra, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın mesajı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın sözlerinin yer aldığı ekonomiyle ilgili bir makalenin de aralarında bulunduğu çok sayıda makaleye yer verildi. Gül dergiye demecinde, Chatham House ödülünü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Sadece kişisel başarılarımdan değil, Türkiye'nin de son yıllardaki başarılarından dolayı bu ödülü aldığıma inanıyorum'' dedi. Türkiye'de son yıllarda siyasi reformların yanı sıra, ekonomi alanında da önemli reformlar yapıldığına dikkati çeken Gül, ''Türkiye'nin dış politikasında da hem komşularımıza hem de bölgemizde, güvenlik, istikrar ve ekonomik işbirliğini vurguladık'' ifadesini kullandı. Kıbrıs sorunuyla ilgili bir soru üzerine Gül, ''Bildiğiniz gibi, AB'nin üye olmak isteyen tüm ülkelere uyguladığı temel bir prensip var. Bu da o ülkenin kendi içindeki ve bölgesindeki konuları çözmek. Ancak bu prensip, Kıbrıs'la ihlal edilmiştir'' dedi. Türkiye'nin büyük ve Müslüman bir ülke olmasının AB üyeliği konusunda engel teşkil etmesiyle ilgili kimi AB liderlerinin görüşlerinin hatırlatılması üzerine ise Gül, ''Bu tür tutumlar yanlış, çünkü İslamiyetin Avrupa'nın parçası olduğuna inanıyorum. Birçok Müslüman İngiliz, Fransız ve Alman vatandaşı var. Balkan ülkelerinin tarihine baktığımızda da her zaman İslamiyetin etkisi olduğunu görüyoruz'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, AB'den örneğin Müslümanlar dışlandığı zaman, birliğin ''Hristiyan kulübü''ne dönüşeceğini, bunun da AB'nin demokrasi, insan hakları ve serbest pazar ekonomisi gibi değerlerine aykırı olduğunu belirtti. -CAMERON: ''TÜRKİYE'Lİ AB, GÜÇLÜ OLACAKTIR''- İngiltere Başbakanı David Cameron da raporun başında yer alan mesajında, ''Cumhurbaşkanı Gül'ün Türkiye'de son yıllardaki siyasi reform ve uzlaşmaya katkılarından dolayı, 2010 Chatham House ödülünü almasından mutluluk duydum. Bu ödülü, Türkiye'nin dünya sahnesindeki yerinin kutlanması olarak görüyorum'' ifadesini kullandı. Türkiye'yi geçen Temmuz ayında ziyaret ettiğinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere ve Türkiye arasında yeni bir stratejik ortaklık başlattıklarını anımsatan Cameron mesajında şunları kaydetti: ''Ziyaretim sırasında da ifade ettiğim gibi, NATO'daki en yakın müttefiklerimizden biri olarak Türkiye, Avrupa siyasetinde en üst sırada yer almayı hak ediyor. İngiltere, Türkiye'nin AB'ye katılım isteğini desteklemeyi sürdürecektir. Türkiye'nin üyeliğiyle AB güçlü olacaktır.'' Dergide yer alan Türk ekonomisi ile ilgili bir makalede, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın ''Türkiye, ekonomik büyümesine devam ediyor. Bu büyümenin devam etmesi için bazı ön koşullar var. Türkiye'nin Avrupa'dan daha hızlı büyüyeceğini ortaya koyan güçlü göstergeler var'' sözlerine yer verildi. İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw da dergideki röportajında, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteği vurgulayan Straw, Türkiye'nin AB için bir değer olduğunu kaydetti. Dergide ayrıca, Chatham House Direktörü Robin Niblett, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi David Reddaway, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın, Türkiye-İngiltere ilişkileriyle ilgili makaleleri yer aldı.