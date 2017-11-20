Ödüllü yönetmen, çöplüklerde çalışan çocukların belgeselini çekti

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIRLI yönetmen Mehmet İsmail Çeçen, şehir çöplüklerinde çalışan çocukları konu alan belgesel çekti. Dünya Çocuk Hakları Günü\'nde tamamladığı belgesele Kürtçe \'Mij\' (Sis) adını veren Çeçen, ekmek parası için ölümü ve sakatlanmayı göze alarak çöplüklerde çalışan çocukların hikayelerini anlattıklarını söyledi.

Diyarbakır\'da, daha önce TIR şoförleri, yaşlılık ve mezarlıkta çalışan çocuklar konulu birçok belgesel çeken ve 9\'uncu TRT Uluslararası Film Festivali\'nde \'Proje Destek\', Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı\'ndan \'Geleceğin Sineması\' ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu\'ndan \'İnsan Hakları\' ödüllerini alan yönetmen, senarist ve kameraman Mehmet İsmail Çeçen, son belgeselinde ise arkadaşı Ramazan Akkuş ile birlikte çöplüklerde çalışan çocukları konu aldı. Çekimlerini tamamladığı ve \'Mij\' (Sis) adını verdiği belgeselde çöplüklerde çalışan çocukları anlattığını belirten Çeçen, belgeselin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacağını belirtti. Çeçen, \"2016 yılında Diyarbakır\'da çöplük alanında çalışırken iş makinesinin altında kalarak ölen ve cenazesi 3 gün sonra çöplükten çıkarılan bir çocuğun hikayesinden yola çıkarak, bu belgeseli yapmaya karar verdik\" dedi.

Yönetmen Mehmet İsmail Çeçen, çöplüklerde çalışan çocukların bir taraftan metan gazına maruz kaldıklarını diğer yandan ise yaralanma ve kesikler halinde kangren riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti. Çeçen, \"Bu çocukların yerleri çöplük alanları olmamalı. Tam gün çalışan bir çocuğun eline günlük 20 lira para geçiyor. Biz arkadaşım Ramazan Akkuş ile bu çocukların çöplüklerde yitip giden yaşamlarını konu edindik. Dünya Çocuk Hakları Günü\'nü konuşuyoruz ama çocuklarımız çöplüklerde maalesef\" dedi.



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