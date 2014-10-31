Ödüllü yerli filmler, Kasım'da İstanbul Moden'de

İstanbul Modern tarafından üçüncü kez gerçekleştirilen, Türkiye sinemasından yeni filmlerin yer aldığı program, bu yıl; 6-20 Kasım tarihleri arasında “Biz de varız!” başlığıyla seyirciyle buluşacak.

Programda, son iki yıldır adından söz ettiren, Türkiye’de veya yurtdışında merak uyandırmış ve festivallerden ödüllerle dönmüş, ama vizyonda yeterince yer bulamamış filmler gösterilecek. Programda yer alan filmlerin ortak noktası, son 20 yıldır gelişmekte olan Türkiye sinemasına yeni karakterler, yeni kimlik temsilleri, yeni toplumsal yaklaşımlar katarak toplumda “öteki” olana yer ayırarak çok sesli bir seçki oluşturması.



Yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleşecek programda şu filmler gösterilecek:

ANARŞİK ARMONİ, 2014

Yönetmen: Koray Kaya

Oyuncular: İlhan Mimaroğlu, İlhan Erşahin, Arto Tunçboyacıyan

“Anarşik Armoni”de, insalık tarihiyle birlikte geçmişten günümüze yaşanılan müzikal evrim, çağdaş müziğin bugün geldiği nokta, İstanbul görüntülerine eşlik eden elektronik müzik parçalarıyla birlikte sunuluyor. Igor Stravinsky, John Cage, Buddy Bolden ve İlhan Mimaroğlu gibi önemli müzik insanlarının müzik tarihinde bıraktığı izler üzerinden, film, müzik ve insan arasındaki karşılıklı etkileşim konu ediniliyor.

BALIK, 2014

Yönetmen: Derviş Zaim

Oyuncular: Bülent İnal, Sanem Çelik, Myraslava Kostyeva Akay

Derviş Zaim’in insan ve doğa konusunu ele alan üçlemesinin ikinci filmi “Balık”ta, bir sahil kasabasında yaşayan Kaya, karısı Filiz ve küçük kızları Deniz, balıkçılık yaparak geçimlerini sağlamaktadırlar. Kızları Deniz’in konuşamasına çare olarak, annesi Filiz, kızına yararlı geleceği söylenen cins bir balığın peşine düşer. Kaya’nın evde bulduğu balıklar onu bir balık çiftliği kurmaya iter. Fakat bunun için paraya ihtiyacı vardır ve Kaya yasadışı şekilde avlamaya başlamasıyla kendisi ve ailesine geri dönüşü olmayan hasarlar verecektir. Doğanın hor kullanılması ve insanın bundan zarar görmesini mesele edinen film, senaryosuyla Altın Koza Festivali’nde ödüle layık görüldü.

BEN O DEĞİLİM, 2013

Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu

Oyuncular: Ercan Kesal, Maryam Zaree

Nihat, bir hastane kantininde temizlikçi olarak çalışan rutin bir hayata sahip biriyken, hayatına orada çalışmaya başlayan Ayşe’nin girmesiyle beraber kendini sıra dışı bir durumun içinde bulur. Kendisine ilgiyle yaklaşan Ayşe’nin yemek davetini kabul ettiğinde, evde gördüğü fotoğraf Nihat’ın yaşamını değiştirecektir. Çünkü hapishanedeki kocası olarak tanıttığı kişi, kendisine ikizi kadar benzemektedir. Başarılı bir kara mizah örneği olarak nitelendirilebilecek, kimlik kavramı üzerine odaklanan filmin senaryosu Roma Film Festivali’nde en iyi senaryo ödülünü alırken, İstanbul Film Festivali’nden de “En İyi Film” ödülüyle döndü.

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ (HE BÛ TUNE BÛ), 2014

Yönetmen: Kazım Öz

Oyuncular: Saim Çalar, Gamze Çalar, İsmehan Çalar

Batmanlı, yoksul bir yaşam süren Kürt aile, geçimlerini sağlamak üzere her sene mevsimlik işçi olarak Ankara’ya gider. Marul yetiştiriciliği yaptıkları Ankara’da çalışırken, ortaya çıkan bir aşk, yaşamlarını etkileyecektir. Kazım Öz’ün toplumun bazı temel sorunlarının sorguladığı filmi, mevsimlik işçi ve çocuk işçilerin sorunlarına da değiniyor.

BÖCEK, 2013

Yönetmen: Bora Tekay Oyuncular: Uğur Bilgin, Leyla Yüngül, Barış Yılmaz Gündüz

Uğur ve Bora, Bora’nın dayısı Engin’in onlar için açtığı DVD dükkanını işleten çocukluk arkadaşlarıdır. Uğur, Engin’in kız kardeşi Leyla’ya umutsuzca aşıktır. Birbirlerini sevmelerine rağmen, Engin, çulsuz Uğur’u ve kardeşini evlendirmek istemez. Bora ve Uğur para kazanmak üzere çekecekleri film için sinema sektörünü bırakmış bir yönetmen ve geçiridiği bir kazadan ötürü yazmaya küsmüş bir senaristle anlaşır. Filmin yönetmeni ve senaristinin bizzat oynadıkları “Böcek”, bir film içinde film.

BERGMANYA’YA YOLCULUK, 2011

Yönetmenler: Hakkı Kurtuluş & Melik Saraçoğlu

Katılanlar: Wim Wenders, Liv Ullmann, Stig Björkman

Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu yönetmenliklerini yaptığı “Orada” filminden sonra, birlikte sürdürdükleri sinema maceralarına, ilham kaynakları İsveçli ünlü yönetmen Ingmar Bergman belgeseliyle devam ediyorlar. Ingmar Bergman’ın sinemasal hayatının peşinden gittikleri yolculuk Stockholm, Uppsala, Dalarna, Gotland gibi film mekanlarından, yönetmenin son otuz yılını geçirdiği Fårö adasına dek uzanıyor. “Bergmanya'ya Yolculuk”, Bergman'ın derinden etkilediği Liv Ullmann ve Wim Wenders gibi isimlerle söyleşiler de içeriyor.

GÖZÜMÜN NURU, 2013

Yönetmen: Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu

Oyuncular: Melik Saraçoğlu, Hakkı Kurtuluş, Cüneyt Cebenoyan

Filmin yönetmenlerinden Melik Saraçoğlu’nun kendi yaşadıklarından yola çıkarak senaryosunu yazdığı filmde, sinemaya tutkuyla bağlı M., göz retinasındaki genetik bir hastalıktan ötürü ameliyat geçirir. Gözlerini kaybedeceği endişesiyle 40 gün boyunca gözleri bandajlı, yüzü koyun yatmak zorunda kaldığı ameliyat sonrasında yaşadıkları, mizahi bir üslupla ele alınır. Film, ulusal prömiyerini yaptığı 20. Adana Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Film”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Kurgu” ve “SİYAD En İyi Film” ödüllerine layık görüldü.

KÖRLER-JALUZİLER İÇİN, 2013

Yönetmen: Ozan Adam

Oyuncular: Adolfas Mekas, Lesli Karavil, Ozan Adam

İnsanların sadece kısa bir süreliğine bir karakter olarak yaşadıkları bir dünyada herkesin hafızası düzenli olarak silinmekte ve bir sonraki gün için uyandıklarında yaşayacakları hayatın kendilerine uygun şekilde uyarlanmış hafızaları yüklenmektedir. Seintn ise belleği tam olarak silinemediği için geçmişten kalan diğer karakterlerin hafızalarıyla ve bu durumun getirdiği beklenmedik sonuçlarla yaşamaya mahkumdur. İnsan ve hafıza ilişkisini kurcalayan, gerçeküstü bir sinema örneği.

KUSURSUZLAR, 2013

Yönetmen: Ramin Matin

Oyuncular: İpek Türktan Kaynak, Esra Bezen Bilgin, İbrahim Selim

Birkaç ay önce vefat etmiş olan anneannelerinin Çeşme’deki yazlık evlerine tatile giden Yasemin ve Lale, otuzlu yaşlarında, birbirlerinden oldukça farklı mizaçlara sahip iki kız kardeştir. Başlarda her şey olağan ve sıradan görünse de, Lale ve Yasemin arasında geçmiş hayal kırıklıkları ve sırlarının oluşturduğu gerginlikler, yan komşuları Kerim’le tanışmalarıyla beraber su yüzüne çıkmaya başlayacaktır. Kayıp ve kabulleniş gibi temaları iki kız kardeşin sorunlu ilişkisi üzerinden anlatan “Kusursuzlar”, 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” ödüllerine layık görüldü.

MAVİ DALGA, 2013

Yönetmen: Zeynep Dadak, Merve Kayan

Oyuncular: Ayris Alptekin, Onur Saylak, Barış Hacıhan

Gençliğe yeni adım atan Deniz üniversiteye hazırlanmaktadır. Yaz boyunca görüşemediği arkadaşlarıyla bir araya geldiklerinde, sınıftaki erkek arkadaşlarından, üniversite hayallerinden, yeni çıkan albümlerden konuşurlar. Kendisinden hoşlanan Kaya’ya karşılık vermeyen Deniz, okuldaki rehber öğretmeni Fırat’tan etkilenmektedir. Arkadaşlarının aksine başka bir dünyayı arzulayan Deniz’in, aşk, arkadaşlık ve aile problemlerinin anlatıldığı filmin dünya prömiyeri 64. Berlin Film Festivali'nde yapıldı, Antalya Film Festivali’nde “En İyi İlk Film” ödülünü kazandı.

MÜSLÜM BABA’NIN EVLATLARI, 2013

Yönetmen: Vuslat Saraçoğlu

Oyuncular: Ahmet Tirayki, Arzu Yapa, Burhan Değeralp

2013 yılında kaybettiğimiz arabesk müziğin babası Müslüm Gürses son yıllarda kendine has şekliyle yorumladığı farklı müzik türlerine ait parçalarıyla, hayran kitlesini arabesk müzik dinleyicisinin ötesine taşıdı. Yıllardır kendisine sadık bir kemik dinleyici kitlesine sahip olan hayranlarını, bilindik tabirle Müslümcüleri konu alan belgeselde hepimizin bir şekilde tecrübe etmiş olduğu hayran olma durumunu, sanatçıyla kurulan özdeşlemeyi izlerken, izleyiciyi yeni kitlesine nazaran daha az tanışık olunan Müslüm Baba’nın evlatlarına yakınlaştırıyor.

NERGİS HANIM, 2013

Yönetmen: Görkem Şarkan

Oyuncular: Zerrin Sümer, Settar Tanrıöğen, Faruk Barman

Ekrem tüm hayali denizlere açılmak olan, orta yaşlarında bir adamdır. Adını bile hatırlayamayan Alzheimer hastası annesi Nergis’e bakmak için, Ekrem hayallerinden vazgeçer ve annesiyle küçük ve eski evlerinde yaşamaya devam eder. Ekrem, Nergis’in evden kaçmasına engel olmak için kapıları kitler, annesinin pislettiği evi temizler. Her günün birbirinin aynısı olduğu bu evde Ekrem’in sabrı gittikçe azalmakta, annesini tanımakta zorlanmaktadır. Bu yılki İstanbul Film Festivali’nde “Seyfi Teoman En İyi İlk Film” ödülünü kazandı.

TEPECİK HAYAL OKULU, 2014

Yönetmen: Güliz Sağlam

İki küçük çocuğun sinema tutkusunun anlatıldığı “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” filmiyle tanınan yönetmen Ahmet Uluçay’ın hayatına dair bir belgesel olan “Tepecik Hayal Okulu” ile yönetmenin sinema serüvenine, kendisi ve çevresiyle gerçekleştirilen röportajlara, aile yaşamına, geçirdiği hastalık ve hastane günlerine tanık oluyoruz. 2009 yılında yitirdiğimiz Uluçay’ın hayatına yakından bakma fırsatını bulduğumuz “Tepecik Hayal Okulu”, Ankara Film Festivali’nden “En İyi Belgesel” ödülünü aldı.