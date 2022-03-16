Ödüllü Rus piyanist Berezovski: Niye Kiev'in elektriklerini kesmiyoruz?

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Dünyaca ünlü Rus piyanist Boris Berezovski, Rusya tarafından düzenli olarak saldırıya uğrayan Ukrayna başkenti Kiev'de elektriklerin kesilmesinin sağlanması çağrısında bulundu.

10 Mart'ta Rusya devlet televizyonlarından birine konuk olan Berezovski, "Safça bir sorum olacak... Neden onları kuşatıp Kiev'in elektriğini kesebilecekken onları umursuyoruz?" dedi.

1990 yılında Uluslararası Çaykovski Yarışması'nı kazanan ve onlarca ülkede sahne alan Berezovski, "Bu savaşı kazanmalı ve bu ülkede güzel şeyler inşa etmeliyiz. Eminim sonunda insanlar gerçeği görecek" dedi.

En az üç sene boyunca Batı ülkelerinde konser vermeyeceğini belirten Berezovski, Batı medyasını da yalanlar yaymakla suçladı.

Berezovski düşüncelerini 10 Mart'ta dillendirse de ifadeler Fransız haber ajansı AFP'nin haberleştirmesinin ardından 16 Mart'ta gündem oldu.

Paris Oda Orkestrası'nın Müzikal Direktörü Lars Vogt, "Eski arkadaşımın ağzından çıkan sözlere inanamıyorum. Dostluğumuz resmen sona erdi" dedi.