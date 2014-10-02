Ödüllü operacı katil oldu

Yurtiçi ve yurtdışında pek çok konser veren, aynı zamanda da oyunculuk yapan opera sanatçısı Muzaffer T., kendisinden satın aldığı motosikletin arızalı olduğu üzerine tartışmaya başladığı restoran müdürü Tuncay Ergün’ü, Ergün’ün çalıştığı restoranda silahla vurdu. Ameliyata alınan Ergün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gece 01.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Vural Efecik’in İhlas Haber Ajansı’ndaki haberine göre; olay, Muğla’nın Marmaris ilçesinde, dün öğleden sonra 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer T. (45), Ergün’den (43) bir motosiklet satın aldı. Bu alışverişten önce iki iyi arkadaş oldukları öğrenilen Muzaffer T. ve Ergün arasında, motosikletin arızalı olduğu iddiasıyla zaman zaman tartışma yaşandı. Muzaffer T., öğleden sonra saat 15.00 sıralarında Ergün’ün müdür olarak çalıştığı Yat limanındaki restorana geldi ve tekrar tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer T., önce Ergün’ü darp ederek yere düşürdü, ardından da vücuduna silahla ateş etti.

Olayın ardından Muzaffer T. gözaltına alınırken, Ergün Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karnına 1 bacaklarına 2 kurşun isabet ettiği öğrenilen Ergün, acil ameliyata alındı. İki saat süren operasyonun ardından yoğun bakımda tedavisine devam edilen evli ve 6 yaşlarında ikiz erkek çocuğu babası olan Tuncay Ergün, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

10 dilde şarkı söyleyebilen bir sanatçı

Birçok ülkedeki konserlerin yanı sıra devlet erkanı karşısında en çok konser veren tenorların başında gelen Muzaffer T., 10 dilde şarkı söyleyebilen bir sanatçı. Devlet Operası’nda sözleşmeli sanatçı olarak görev yapan Viyana’da, ”Yetenekli genç tenorlar” özel ödülü sahibi Muzaffer T., yaklaşık 5 yıl önce Marmaris’e yerleşti. Türk-Fransız ortak yapımı “Kurtlar İmparatorluğu” adlı sinema filminde bir kiralık katili canlandıran oyuncu, “Çemberimde Gül Oya” dizisinde de 3 bölümde rol almıştı. Muzaffer T., Marmaris’te eşiyle birlikte sigorta acentesi işletiyor, bir yandan da bazı restoranlarda sahneye çıkıyor.