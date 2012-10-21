Ödüllü motosikletçi kaza kurbanı

Türkiye Drag Şampiyonalarında dereceleri bulunan 23 yaşındaki Ahmet Sağdıç, motosikletiyle geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.



Motosikletçi arkadaşlarıyla buluşmak için gittiği İzmir'den, motosikletiyle Manisa'ya dönmek üzere yola çıkan Ahmet Sağdıç, Kemalpaşa ilçesi Alfa Çukurova Deri Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki trafik levhalarına çarptı.

Kazada, Türkiye Drag Şampiyonalarında bir çok derecesi bulunan ve son olarak şampiyona kapsamında koşulan 5b ayak yarışlarında ''Street-1 600 cc'' kategorisinde birinci olan genç motosikletçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ahmet Sağdıç'ın cenazesi, ailesi ve arkadaşları tarafından teslim alınarak Turgutlu'ya getirildi.