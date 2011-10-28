Ödüllü filmleri izlemek 1 TL

T24 -

Ödüllü filmler için biletler 1 TL!

Kültür Bakanlığı ve Film Yönetmenleri Derneği ortaklaşa düzenlediği ‘Bu Benim İlk Filmim’ toplu gösterimi 11 Kasım’da başlıyor. Kültür Bakanlığı tarafından desteklenmiş ‘ilk film’ projeleri olan yapımlar, 24 Kasım’a kadar Beyoğlu Yeşilçam Sineması’nda sinemaseverlerle buluşacak. Film Arası Dergisi’nin de sponsorları arasında yer aldığı ‘Bu Benim İlk Filmim’ toplu gösteriminde vizyonda uzun süre kalma imkânı bulamayan filmlere alternatif bir gösterim şansı tanınıyor.Bazıları festivallerde çok sayıda ödül alan 14 film şunlar: Kavşak, Çoğunluk, İncir Reçeli, Memlekette Demokrasi Var, Kaledeki Yalnızlık, 11’e 10 kala, Melekler ve Kumarbazlar, Saklı Hayatlar, Başka Dilde Aşk, Gişe Memuru, Küçük Günahlar, Öfkeli Çılgınlık, Karamsar Çile, Kar Beyaz, İki Dil Bir Bavul. Filmlerin gösterimlerindeki bilet fiyatı ise yalnızca 1 TL!