Ödüllü filmler Altın Koza’da buluşacak

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 8-14 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 16. Altın Koza Film Festivali’nde çeşitli ülkelerden birçok ödüllü film seyirciyle buluşacak.



16. Altın Koza Film Festivali, ulusal ve uluslararası yarışmalar, gösterim bölümleri ve çeşitli etkinliklerle sinema dünyasının kalbinin attığı bir merkeze dönüşecek.



Festival boyunca farklı ülkelerde çekilen ödüllü filmler, beyazperdeye yansıyacak. Festivalde sinemaseverler, Uzakdoğu, Güney Amerika, İran, ABD gibi ülkelerin ödüllü filmlerini izleme imkanı bulacak.



Festivalin Dünya Sineması Bölümü'nde gösterilecek filmlerden bazıları şöyle:



Londra Nehri (London River): İngiltere, Fransa ve Cezayir ortak yapımı olan filmin yönetmenliğini Rachid Bouchareb yaptı. Film, 2009 Berlin Film Festivali ekümenik jüri mansiyon ödülü ve en iyi erkek oyuncu ödülü sahibi.



Kuzey (North): Yönetmenliğini Rune Denstad Langlo'nun üstlendiği, komedi-drama türündeki film, Arjantin-Amerika yapımı ve 2009 Berlin Film Festivali Panorama Bölümü Fipresci ödülüne layık görüldü.



Anna ile Dört Gece (Four Nights With Anna): Jerzy Skolimovski'nin Polonya-Fransa ortak yapımı, drama türündeki film, Polonya Film Festivali'nde mansiyon, en iyi prodüksiyon ve en iyi müzik ödüllerini kazandı.



Ağaçsız Dağ (Treeless Mountain): Yönetmen So Yong Kim'in masumiyet ve duygusallık konusunu işleyen fillmi, Kuzey Kore ve Amerika ortak yapımı. Film, 2009 Berlin Film Festivali Ekümenik jüri ödülü ve 2008 Dubai Uluslararası Film Festivali Muhr ödülünün sahibi.



Gökkuşağının Sihri (The Rainbowmaker): Nana Djordjadze'nin yönettiği romantik filmi, Gürcistan ve Rusya ortak yapımı.



Yemin Ederim Ben Yapmadım (It's Not Me I Swear): 2008 Atlantik Film Festivali Kanada ve 2009 Berlin Film Festivali-Kristal Ayı ödüllerinin sahibi 'Yemin Ederim Ben Değilim'in yönetmenliğini Philippe Falardeau üstlenmiş. Aile komedisi türündeki film, Kanada yapımı.



Vahşi Tarla (Wild Field): Rus yönetmen Mikhail Kalatozishvili'nin drama türündeki filmi, 2008 Cottbus Film Festivali ekümental jüri ödülü, Fipresci ödülü ve mansiyon ödülünün yanı sıra Marakeş Uluslararası Film Festivali'nde Altın Yıldız ödülünü de almış.



Boş Yuva (Empty Nest): Arjantin, İspanya, Fransa, İtalya ortak yapımı 'Boş Yuva'nın yönetmenliğini Daniel Burman üstlenmiş. Film 2008 San Sebastian Film Festivali'nden Gümüş İstiridye ödülünün sahibi.



Devasa (Gigantic): Arjantin, Amerika ortak yapımı 'Dev Gibi'nin yönetmenliğini Matt Aselton üstleniyor.



Kaşmir (Özgürlüğe Yolculuk): 2009 Amerika, İsrail yapımı belgesel filmin yönetmeni Udi Aloni.



Festival boyunca Cinebonus Sinemaları, Cemalpaşa ve Reşatbey Arıplex Sinemaları, Metropol Sinemaları, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu ve Adana Valiliği Kültür ve Sanat Merkezi olmak üzere 9 salonda, yaklaşık 190 film gösterilecek.