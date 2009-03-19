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Kültür-Sanat

Ödüllü 'Avenue Q' müzikali Türkiye'de

Avenue Q Müzikali’, Türkiye’de ilk kez ve Türkçe olarak Bostancı Gösteri Merkezi’nde 26 Mart Perşembe günü sergilenecek.

19 Mart 2009 02:00

Avenue Q Müzikali’, Türkiye’de ilk kez ve Türkçe olarak Bostancı Gösteri Merkezi’nde 26 Mart Perşembe günü sergilenecek.

2004 Tony Ödülleri’nde ‘En İyi Müzikal’ , ‘En İyi Müzik’ ve ‘En İyi Metin’ ödüllerini kazanan ‘Avenue Q Müzikali’ , Türkiye’de ilk kez ve Türkçe olarak Bostancı Gösteri Merkezi’nde 26 Mart Perşembe günü sergilenecek. Avenue Q, çok iyi eğitim almış fakat hayatın zorluklarına alışamayan ya da onlarla yeni karşılaşan bir grup şehirlinin yaşam mücadelesini mizahi bir dille anlatıyor.

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