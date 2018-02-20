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Ekonomi

Ödüllü analist: Piyasa uzmanlarının yüzde 83'ü Mart'ta faiz artışı bekliyor

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Şubat (DHA) - Charles Dow Award, Wagner Award gibi piyasa analizi konusundaki prestijli ödüllerin sahibi Charlie Bilello, 1 yıllık ABD hazine tahvil getirilerinin 23 Eylül 2008’den bu yana ilk kez yüzde 2’nin üzerine çıktığını, p

20 Şubat 2018 20:15

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Şubat (DHA) - Charles Dow Award, Wagner Award gibi piyasa analizi konusundaki prestijli ödüllerin sahibi Charlie Bilello, 1 yıllık ABD hazine tahvil getirilerinin 23 Eylül 2008’den bu yana ilk kez yüzde 2’nin üzerine çıktığını, piyasa analistlerinin yüzde 83’ünün ABD Merkez Bankası’nın Mart’ta faiz artırımı yapmasını beklediğini duyurdu.

1 yıllık ABD tahvil getirileri dokuz yılın zirvesinde

Yatırım danışmanlık şirketi Pension Partners Araştırma Direktörü, ve Inflation Rotation Fund  fon yöneticisi Bilello, Twitter’dan yaptığı paylaşımda 1 yıllık ABD hazine tahvil getirilerinin grafiğini de paylaşarak şu an gelinen seviyenin dokuz yılın zirvesinde olduğunu vurguladı.

Uzun yıllardır finans piyasaları analisti olarak görev yapan Ralph Acampora CNBC’ye verdiği bir röportajda hisse piyasaları için sorunun tahvil getirilerinin yüzde 5’in üzerine çıktığına başlayacağını söylemiş “Şu anda tahvil getirileri yüzde 5’ten çok uzak bir seviyede. 10 yıllık hazine tahvillerinin 2007 yılının ortasından bu yana hiç yüzde 5’in üzerine çıkmadı” diyerek piyasalara sakin olunmasını tavsiye etmişti.

CNBC’de Futures Now programında açıklamalar yapan Acampora geçtiğimiz haftalarda tahvil getirilerindeki artışın ABD borsalarında büyük kayıplara yol açmasına ilişkin değerlendirmeler yapmış ve \"Geçmiş dönemler incelendiğinde bu düşüş uzun süreli olmayacak bir hareket ; paniğe gerek yok\" demişti. (Grafik) 

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