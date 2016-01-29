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Ödüllü akademisyene barış bildirisine imza attığı için uzaklaştırma cezası

Muğa Sıtkı Koçma Üniversitesi'nde 14 akademisyen görevden uzaklaştırıldı

29 Ocak 2016 12:03

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Deniz Ali Gür hakkında barış bildirisine imza attığı için iki ay süreyle görevden uzaklaştırma kararı verildi. Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından düzenlenen Genç Sosyal Bilimciler Yarışması’nda geçtiğimiz ay ödül alan genç akademisyen Gür, Barış İçin Akademisyenler’in Cumhurbaşkanı ve YÖK tarafından hedef alınmasının ardından “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atmıştı.

İlerihaber’den Emre Deveci’nin haberine göre, akademisyenlere üniversite rektörlüğü tarafından yapılan tebligatta “Bir grup öğretim elemanı tarafından yayımlanan ‘Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız!’ başlıklı bir bildiriyi imzalayarak; Devletimizin ülkemizde sürmekte olan teröre karşı mücadelesini katliam ve kıyım olarak nitelendirdiğiniz için hakkınızda gerekli işlemlerin başlatılması” ifadeleri yer alıyor.

 

14 akademisyene uzaklaştırma

 

Gür ile birlikte Sosyoloji Bölümü’nde toplam 5 araştırma görevlisi ile 2 öğretim üyesi tedbiren görevden uzaklaştırma almış oldu. Öte yandan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde toplam 14 akademisyen hakkında soruşturma açıldığı ve ikişer ay görevden uzaklaştırma tedbiri alındığı öğrenildi.

 

“Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye Muğla’dan önce 9 akademisyen imza atmış, başlatılan cadı avının ardından imza sayısı 14'e yükselmişti.

 

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