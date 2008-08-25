Ödüllere Premier Lig ambargosu

Yılın futbolcularının belirleneceği UEFA ödüllerinde 20 adaydan 17'si Premier Lig'de top koşturuyor.



2008 UEFA ödüllerinde bu yıl İngiliz kulüplerinin hegemonyası göze çarpıyor. Duyurulan 20 adaydan sadece üçü Premier Lig dışında futbol oynuyor.<Schalke'nin file bekçisi Manuel Neuer, Barcelonalı oyuncular Puyol ve Messi bu üçlüyü oluşturuyor.



Bu sezon Manchester United'dan altı oyuncu ödüllere aday gösterilirken, Chelsea'de ise beş oyuncu aday oldu. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Liverpool'da ise her pozisyondan birer oyuncu olmak üzere dört oyuncu aday gösterildi.



Kazananlar Perşembe günü Şampiyonlar Ligi grup kuralarının çekiminde duyurulacak.





UEFA ödüllerine şu isimler aday gösterildi.



Kaleciler: Manuel Almunia (Arsenal), Petr Cech (Chelsea), Manuel Neuer (Schalke 04), Pepe Reina (Liverpool), Edwin van der Sar (Manchester United)



Savunma oyuncuları: Jamie Carragher (Liverpool), Rio Ferdinand (Manchester United), Carles Puyol (Barcelona), John Terry (Chelsea), Nemanja Vidic (Manchester United)



Orta sahalar: Michael Essien (Chelsea), Cesc Fabregas (Arsenal), Steven Gerrard (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), Paul Scholes (Manchester United)



Forvetler: Didier Drogba (Chelsea), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Wayne Rooney (Manchester United), Fernando Torres (Liverpool)



