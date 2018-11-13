Ödüller yine Messi'ye!

İspanya La Liga'da sezonun en iyileri ödüllerini aldı. Marca gazetesinin düzenlediği organizasyonda Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, sezonun en iyi oyuncusuna verilen Alfredo Di Stefano ile gol kralına verilen Pichichi ödüllerinin sahibi oldu.

Geçen sezonu 34 golle 5. kez İspanya Ligi gol kralı olarak tamamlayan Lionel Messi ödül töreninde soruları yanıtlarken, "En iyi golün hangisiydi?" sorusunu, "Bilmiyorum. Size gerçeği söylemek gerekirse, golleri hatırlamıyorum. Önemli gollerden daha çok insanları mest eden golleri tercih ederim" şeklinde yanıtladı.

La Liga'da bu sezonki rekabeti de değerlendiren Arjantinli, "Her zamankinden daha rekabetçi olması lig için iyi. Kolay maç yok. Her takım birbirini yenebiliyor ve bu seyirciler için daha cazip. Böyle kalmasını umuyorum" diye konuştu.

Kolundaki sakatlığı iyileşen ve 4-3 yenildikleri Real Batis maçıyla sahalara dönen Messi, son durumuyla ilgili ise, "Sahada iyi hissettim. Başta sakatlığımın nüksedebileceğinden biraz korktum. Ancak bir şey olmadı. Her zamankinden daha iyi hissediyorum. Geri dönmek için sabırsızlanıyordum" ifadelerini kullandı.

Oğlu Thiago ile sakatlığı döneminde maçları Camp Nou'da izlemesini benzersiz bir deneyim olarak nitelendiren Messi, "Onunla maçları izlemeyi seviyorum. Maçta bir çok olayı anlıyor ve yorumluyur. Bu beni şaşırttı. İlk kez onunla böyle bir maç izledim" dedi.

Yılın Futbolcusu Ödülü'nün anonsu ise ilginç bir şekilde yapıldı. Bir ressam Messi'nin resmini çizerek ödülün sahibini duyurdu.