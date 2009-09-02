Ödüller sahiplerini buldu

Amerikan Ulusal Televizyon Sanatları Akademisi ve Bilimleri Derneği’nin düzenlediği 36. Daytime Entertainment Creative Arts Emmy ödülleri önceki gün dağıtıldı.
Los Angeles Orpheum Theatre’da düzenlenen gecede Rachael Ray ve The Tyra Banks Show, ‘talk show’ kategorisinde ödül aldı. Ellen DeGeneres’in “En İyi Talk Show” kategorisinde hezimete uğradığı törende, ABC’nin Whoopi Goldberg, Joy Behar, Elisabeth Hasselbeck, Sherri Shepherd ve Barbara Walters’lı The View’ı ödülü kucakladı.
Ellen DeGeneres ve karısı Portia de Rossi ödül törenine birlikte geldi. Çift, tören boyunca ellerini birbirinden ayırmadı.