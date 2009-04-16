Ödülle karışık Sadri Alışık

'14.Sadri Alışık Ödülleri' sahiplerini buldu. Tiyatro ve sinema dalında 14 heykelciğin dağıtıldığı törende 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' gerginliğe sahne oldu



'14'üncü Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri', Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle dağıtıldı. Kerem Alışık ile Berna Laçin'in sunuculuğunu üstlendiği gecede, onur ödüllerini, tiyatro dalında Yıldız Kenter, sinema dalında ise Türkan Şoray ve Vedat Türkali aldı.



İşte törenden notlar:



Sadri Alışık'ın gelini Sibel Turnagöl ve torunu Sadri Alışık geceye katılmadı.



'Onur ödülü' alan Türkan Şoray, eski eşi Cihan Ünal'ın ilk eşinden olan kızı Irmak Ünal'la karşılaştı. Ünal'ın, Şoray'a büyük saygı göstermesi dikkat çekti.



Halit Ergenç törene sevgilisi Bergüzar Korel'le katıldı.



Kerem Alışık'la aşk yaşadıkları konuşulan Songül Öden'in ödül vermek için sahneye çıkması birlikteliklerinin ıspatı olarak algılandı.



Doktorlar dizisinde birlikte rol alan sevgililer Paşhan Yılmazel ile Merve Sevi gece boyunca hiç ayrılmadı.



Yılmazel, aşkları için yapılan yorumlara, 'Merve'yle yıllar öncesinde birlikte olduk, sonra ayrıldık şimdi yeniden birlikteyiz. Aşkımızı yıpratma çabaları yersiz' dedi.



'Araba'ya binen eli boş inmedi



Törende ilginç bir olay da yaşandı. 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü 'Devrim Arabaları' filmindeki rolüyle Taner Birsel, Ali Düşenkalkar, Halit Ergenç, Altan Gördüm, Serhat Tutumluer, Onur Ünsal ve Selçuk Yöntem olmak üzere 7 oyuncu paylaştı.



Heykelciği kaptırdı kapris yaptı



'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne 'Üç Maymun' filmindeki rolüyle aday gösterilen Hatice Aslan gecenin sonunda hayal kırıklığına uğradı. Akşam'ın haberine göre; heykelciği, Melis Birkan'a kaptıran Aslan'ın ağzını bıçak açmadı.



Yüzlerce film çekti hiç ofsayta düşmedi



1925 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sadri Alışık, çocukluk yıllarından itibaren tiyatroya ilgi duydu. Okul piyeslerinde tanıştığı oyunculuğu Cağaloğlu Halk Evi'nde ilerletti. 1946 yılında 'Günahsızlar' adlı filmle beyazperdeye adım atan Alışık, başrollerinde Ayhan Işık ile Belgin Doruk'un birlikte yer aldığı 'Küçük Hanımefendi' serisindeki performansıyla dikkat çekti. Alışık, 'Turist Ömer', 'Ah Güzel İstanbul' ve 'Ofsayt Osman' filmleriyle sinema kariyerinde zirveye ulaştı. Bir dönem 45'lik plaklar dolduran, gazinolarda çalışan Alışık, bir şiir kitabı yayımladı ve yağlı boya ve kara kalem tablolara imza attı. Usta oyuncu, 18 Mart 1995 yılında hayatını kaybetti.



'Maskeliler'le ödülü çaldı



Tiyatronun usta isimlerinden Taner Barlas da geceden ödülle dönen isimler arasına yer aldı. Barlas, 'Maskeliler' oyunuyla 'En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı.



İşte yılın en iyileri



Tiyatro



- Yönetmen: Taner Barlas/ Maskeliler

- Kadın Oyuncu: Tilbe Saran/ Cesaret Ana ve Çocukları

- Erkek Oyuncu: Mehmet Gürhan ve Levent Üzümcü/ Maskeliler

- Yardımcı Kadın Oyuncu: Mahperi Mertoğlu/ Kırmızı Pazartesi

- Yardımcı Erkek Oyuncu: Kevork Türker/ Nehrin Solgun Yüzü

- Müzikal-Komedi Erkek Oyuncu: Levent Öktem/ Rahat Yaşamaya Övgü

- Müzikal-Komedi Kadın Oyuncu: Günay Karacaoğlu/ Basit Bir Ev Kazası

- Müzikal-Komedi Yardımcı Erkek Oyuncu: Erdinç Anaz/Rahat Yaşamaya Övgü

- Müzikal-Komedi Yardımcı Kadın Oyuncu: Başak Meşe / Rahat Yamaya Övgü

- Efes Pilsen Gençlik Özel Ödülü: Tiyatro Adam oyuncuları/Albay Kuş



Sinema



- Erkek Oyuncu: Taner Birsel, Ali Düşenkalkar, Halit Ergenç, Altan Gördüm, Serhat Tutumluer, Onur Ünsal ve Selçuk Yöntem/Devrim Arabaları

- Kadın Oyuncu: Melis Birkan/Issız Adam

- Yardımcı Kadın Oyuncu: Tülin Özen/Vicdan

- Yardımcı Erkek Oyuncu: Ercan Kesal/Üç Maymun

