-ÖDÜLE DOYMAYAN ''WARBAND'' REKORA KOŞUYOR ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren Tale Worlds firmasındaki Türk oyun geliştiricilerinin elinden çıkan ''Mount&Blade: Warband'' adlı Türk oyunu, dünya genelinde 3 ayda 100 binlik satış rakamına ulaştı. Dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım sitesi ''Steam''de milyon dolar bütçeli oyunları geride bırakarak satışa çıktığı ilk haftadan itibaren birinci sıraya yerleşen Türk oyunu, 3 aydır piyasada olmasına rağmen halen dünyada en çok oynanan 25 oyun arasında bulunuyor. Dünyanın önde gelen oyun dergileri ve portalları tarafından yüksek puanlara layık görülen ve ''Editör'ün Seçimi'' ödüllerini toplayan oyunda, Ortaçağ Dünyası olan Kalradya'da yaşananlar oyunculara rol yapma ögeleriyle birlikte yansıtılıyor. Pek çok dile çevrilmesinin yanında Türkçe versiyonu da bulunan oyunda, bir Ortaçağ kahramanı olarak ata binme, kılıç savurma, mızrak kullanma, ok atma konusunda ustalaşmak, kale kuşatmaları, düello ve savaşlara katılmak mümkün. -100 BİNİNCİ SATIŞA KUTLAMA- ODTÜ'lü genç yazılım mühendisleri, ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi'nde (METUTECH-ATOM) Mount&Blade:Warband oyunlarının 100 bininci satışını kutlamak üzere bir araya geldi. Tale Worlds Oyun Teknolojileri Genel Müdürü Armağan Yavuz, oyunlarının çıkar çıkmaz uluslararası satış portallarında birinci sıraya yükseldiğini, uzun müddet ilk onda kaldığını ve pek çok ödül kazandığını anlattı. Tamamen yerli mühendis ve teknolojilerle geliştirdikleri oyunlarının dünya oyun sektöründe önemli bir konuma gelmesinden duydukları mutluluğu ifade eden Yavuz, oyunu şöyle anlattı: ''Oyuncu bir maceraperest olarak kılıcından başka hiç bir şeye sahip olmadan oyuna başlıyor. Fakat bu oyun dünyasında yapacak çok şey var. Ticaret yapabilir, değişik haydutlarla savaşabilir, paralı askerlik yapabilir hatta kendi krallığını kurup mevcut krallıklarla savaşarak bu oyun dünyasının hakimi haline gelebilir. Oyundaki Ortaçağ kahramanının ata binme, kılıç savurma, mızrak kullanma, ok atma konusunda ustalaşmak, kale kuşatmaları, düello ve savaşlara katılması da mümkün.'' Oyunlarının Kuzey Amerika, Fransa, Almanya, İtalya, İskandinav ülkelerinde satışa sunulduğunu, Japonya ve İspanyolca konuşan ülkelerde satış hazırlıklarının sürdüğünü kaydeden Yavuz, oyunun Türkiye satışının 5 bin, yurt dışı satışının ise 95 bin dolayında olduğunu bildirerek, ''Aslında uluslararası planda çok iyi tanınan bir marka olduk'' dedi. METUTECH-ATOM'da gerçekleştirilen ''Battal ve Kılıç Bey'in Canlı Karakterlerle Düello Gösterisi'' de izleyenlerden beğeni topladı.