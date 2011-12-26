-Ödül sahipleri konuştu ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Sanat tarihi dalında ödüle değer görülen Prof. Dr. Semavi Eyice, törende yaptığı konuşmada, bir bilim adamının hayatında elde edebileceği en büyük mutluluğun, yaptığı hizmetlerin takdir edilmesi ve bunun ödülle cevaplandırılması olduğunu söyledi. Ödül için teşekkür eden Eyice, hayatında ödüller de acılar da gördüğünü ifade etti. Eleştiri alanında ödüle layık görülen Doğan Hızlan da konuşmasında, genellikle edebiyat jürilerinde üyelik yaptığı için ödül verdiğini ifade ederek, ödül almanın kendisine yabancı bir duygu olduğunu, bu nedenle çok etkilendiğini dile getirdi. ''Üstelik bu ödülü, devletin zirvesinden alıyorsam bu hiç kuşkusuz benim için çok daha önemli'' diyen Hızlan, kendisi için hazırlanan kısa filmi izlerken, Yaşar Kemal’i hatırladığını söyledi. Kemal hakkında yazdığı yazı üzerine Yaşar Kemal’in kendisini aradığını ve 'Ben neymişim' dediğini aktaran Hızlan, böyle takdimlerde insanın 'Ben neymişim' diye duygulandığını ifade etti. Geleneksel sanatlar dalında ödül alan hattat Hasan Çelebi ise konuşmasına, kendisine ve temsil ettiği hat sanatına ödül verilmesinden dolayı teşekkür etti. Konuşurken oldukça heyecanlı olduğu görülen Çelebi, temsil ettiği hat sanatının, Türk kültürünün bir parçası ve Türk milletinin sanatlarının başta gelenlerinden olduğunu belirtti. Çelebi, hat sanatının her ne kadar dışarıya mal edilse de Türk ecdadının gayreti, devlet büyüklerinin himayesi ve halkın iltifatının hat sanatını zirveye ulaştırdığını ve sanatın bir Türk sanatı olduğunun herkes tarafından kabul edildiğini anlattı. Edebiyat dalında ödüle değer görülen şair Sezai Karakoç ise mazeret bildirerek, törene katılmadı. Törenin sunuculuğunu yapan Kenan Işık, Karakoç’un ''Ey Sevgili'' adlı şiirini okudu. Işık şiiri okurken, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker oturdukları yerden ezbere Işık'a eşlik ettiler. Törenin ardından, Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül tarafından davetlilere resepsiyon verildi.