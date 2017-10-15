T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ödül için oltalarını İzmit Körfezi'ne salladılar

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde, olta balıkçılığı yarışmasına katılanlar, oltalarını İzmit Körfezi'ne en büyük ve en çok balığı yakalamak için salladı

15 Ekim 2017 17:15

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde, olta balıkçılığı yarışmasına katılanlar, oltalarını İzmit Körfezi\'ne en büyük ve en çok balığı yakalamak için salladı.
Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Surf Casting Sportif Olta Balıkçılık Derneği\'nce düzenlenen 1\'inci Uluslararası Surf Casting Sportif Olta Balıkçılık Yarışması\'na 88 yarışmacı katıldı. İzmit Körfezi\'ne oltalarını sallayanlar en büyük ve en çok balığı yakalamak için yarıştı. Yarışmada 47 santimetrelik kırlangıç balığını yakalayan Ahmet Kar en büyük balık ödülünü kazanırken, Kadir Tor ile Semihcan Kardeş ikilisi birinci oldu. Dereceye girenlere 500 ila 3 bin TL arasında para ödülleri verildi. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Surf Casting Sportif Olta Balıkçılık Derneği Başkanı Kadir Cihan Pestil dereceye girenlere ödüllerini ve üzerinde derecelerin yazılı olduğu balık biblolarını verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Soner GÜLEZERGÖLCÜKKocaeli DHA KOCAELİ GölcükKörfeziGölcük BelediyesiKocaeli Surf Casting Sportif Olta Balıkçılık DerneğiUluslararası Surf Casting Sportif Olta Balıkçılık YarışmasıYarışmadaAhmet KarKadir TorSemihcan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24