Ödül için oltalarını İzmit Körfezi'ne salladılar

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde, olta balıkçılığı yarışmasına katılanlar, oltalarını İzmit Körfezi\'ne en büyük ve en çok balığı yakalamak için salladı.

Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Surf Casting Sportif Olta Balıkçılık Derneği\'nce düzenlenen 1\'inci Uluslararası Surf Casting Sportif Olta Balıkçılık Yarışması\'na 88 yarışmacı katıldı. İzmit Körfezi\'ne oltalarını sallayanlar en büyük ve en çok balığı yakalamak için yarıştı. Yarışmada 47 santimetrelik kırlangıç balığını yakalayan Ahmet Kar en büyük balık ödülünü kazanırken, Kadir Tor ile Semihcan Kardeş ikilisi birinci oldu. Dereceye girenlere 500 ila 3 bin TL arasında para ödülleri verildi. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Surf Casting Sportif Olta Balıkçılık Derneği Başkanı Kadir Cihan Pestil dereceye girenlere ödüllerini ve üzerinde derecelerin yazılı olduğu balık biblolarını verdi.



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