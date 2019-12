Ödül almayan kaldı mı?

Avrupa Gazeteciler Derneği, ‘2008 Medya Oscarları’ adıyla ödül verecekleri kişileri açıkladı. Listede kimler yok ki… 62 dalda tam 116 kişi yer alıyor.



Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk, "2008 Medya Oscarları" adıyla verecekleri ödülleri kazananları Swiss Otel'de düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Listede 62 dalda 116 kişinin adı yer aldı.



Buna göre, "Onur Ödülleri" Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın eşi Saime Toptan ile Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Hasan Korkmazcan'a sunulacak.



"Türk Demokrasi Ödülü" eski TBMM Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk'a, "En İyi Haber Ajansı" ödülü Anadolu Ajansı'na, "En İyi İş Adamı" ödülü Recep Uzeli'ye, "En İyi İş Kadını" ödülü Güler Sabancı'ya, "Özel Ödül" Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin'e ve "Başarı Ödülü" Can Tanrıyar'a verilecek.



Bunun yanında, "En İyi Ulusal Kanal" Kanal D, "En İyi Haber Kanalı" Haber Türk, "En İyi Müzik Kanalı" Number One, "En İyi Tematik Kanal" Akıllı TV, "En İyi Bölgesel Kanal" Kaçkar TV, "En İyi Yerel Kanal" Gaziantep Olay TV, "En İyi Kurumsal Yayın Yapan TV" TBMM TV, "En İyi Yönetici" TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, "En İyi Haber Bülteni" Uğur Dündar'la Star Haber, "En İyi Haber Programı" Kadir Çelik'in sunduğu "Objektif", "En İyi Haber Show Programı" Saba Tümer'in programı, "En İyi Haber Spikeri" Banu Güven, "En İyi Köşe Yazarı" Ahmet Altan, "En İyi Sabah Haberleri" Özlem Sarıkaya'nın "Uyandırma Servisi", "En İyi İnternet Haberciliği" Türk Time adlı programı seçildi.



Ayrıca, "En İyi Magazin Programı" ödülüne Fox TV'de yayınlanan "Bizden Kaçmaz" programı, "En İyi Eğlence Programı" ödülüne "İbo Show", "En İyi Tartışma Programı" ödülüne "Abbas Güçlü ile Genç Bakış", "En İyi Söyleşi Programı" ödülüne "Şeffaf Oda", "En İyi Bilgi, Eğitim, Kültür Programı" ödülüne Güven İslamoğlu layık görüldü.



Diğer kategoriler ve ödül alan isimler şöyle:



-"En İyi Yerli Müzik Yayını Yapan Ulusal Radyo" Alem FM,



-"En İyi Yabancı Müzik Yayını Yapan Ulusal Radyo" Radyo Maydonose,



-"En İyi Yerel Radyo" Radyo Vizyon,



-"En İyi Yerli Dizi" Kurtlar Vadisi,



-"En İyi Yapım" "Kanlı Nigar" adlı tiyatro oyunu,



-"En İyi Erkek Oyuncu" Selçuk Yöntem,



-"En İyi Kadın Oyuncu" Tilbe Saran,



-"Övgüye Değer Kadın Oyuncu" Filiz Yiğitbaşı,



- "Övgüye Değer Erkek Oyuncu" Mert Tanık,



-"En İyi Yönetmen" Çağan Irmak,



-"En İyi Gişe Filmi" Recep İvedik,



-"En İyi Dizi Müziği" Gökhan Kırdar,



-"En İyi Reklam Filmi" Turkcell,



-"En İyi Kadın Programı" Petek Dinçöz'ün programı,



-"En İyi Spor Programı" Yüzde 100 Futbol,



-"En İyi Ekonomi Programı" Piyasa Ekranı,



-"En İyi Show Programı" Beyaz Show,



-"En İyi İnternet Magazinciliği" Kenan Erçetingöz,



-"En İyi Erkek Seslendirme Yönetmeni" Engin Aybakan,



-"En İyi Kadın Seslendirme Yönetmeni" Nevin Korkut Kanıcı,



-"En İyi Çıkış Yapan Dergi" Suxe dergi,



-"En İyi Komedyen" Tolga Çevik,



-"En İyi Program Yapımcısı" Acun Ilıcalı,



-"En İyi Tematik Program" Rota Deniz,



-"En İyi Sinema Sanatçısı" Çetin Tekindor,



-"En İyi Marka" Zelante,



-"En İyi Sitcom" Avrupa Yakası,



-"En İyi Futbol Takımı" Fenerbahçe,



-"En İyi Teknik Direktör" Bülent Uygun,



-"En İyi Bilim Adamı" Prof. Dr. İbrahim Güllü,



-"En İyi Tasarımcı" Hakan Gürsu.



Yaşam boyu başarı ödülleri



"Yaşam Boyu Başarı Ödülleri"ne de Türk pop müziğinin duayenlerinden Sezen Aksu, TBMM Başkanı Toptan'ın Özel Kalem Müdürü İnci Soytok, TBMM Başkanı Toptan'ın Danışmanı İbrahim Kıbrızlı, Türk Yıldızları, gazeteci-yazar Yavuz Donat, gazeteci-yazar Mehmet Metiner, eski bakanlardan Nevzat Ayaz, CHP İstanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ, CHP Mersin Milletvekili Ali Oksal, DSP İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız, AKP Samsun Milletvekili Suat Kılıç, AKP Genel Başkan Yardımcısı Edibe Sözen, AKP Kütahya Milletvekili Hüseyin Tuğcu, Ahmet Fişenk, Aysel Uçar, Mehmet Çelebi, Osman Dilekçi, Vedat Kaplan Yurdakul layık görüldü.



"Basında Emeğe Saygı" ödüllerini kazananlar ise şöyle:



-Ata TV çalışanları, Serdar Demirhan, Ünsal Ünlü, Zülküf Aydın, Kudret Doğandemir, Nejdet Gülşen, Naci Alan, Murat Çimen, Cengiz Uysal, Osman Aydoğan, Yaşar Önel, Gökhan Telkenar, Orhan Çelebi, Murat Şahin, Murat Öztürk, Ali Berber, Şamil Tayyar, Kemal Aktaş, Fahrettin Fidan, Fevzi Öztürk, Turgut Dedeoğlu, Şebnem Bursalı, Hasan Taş, Bülent Kördemirci, Hasan Aksakal.



"Yabancı Basın Mensupları" ödüllerini ise El Cezire'den Yusuf Şerif, France 24 TV'den Jasper Mortimer, Newsweek'ten Owen Matthews, The Guardian'dan Robert Stewart, BBC'den Sarah Elizabeth, Der Jagesspiegel'den Thomas Seibert, RTU'dan Mahmoud Darrimonesh, Azerbaycan'dan Emil Alyarlı, Kazakistan Haber TV'den Kiril Zahanox ve Zharow Rai ile Michele Onnis alacak.



Ayrıca, katkılarından dolayı Etimesgut Belediye Başkanı Serhat Kemal Yılmaz ile Metin Gümüş'e de ödül verilecek. Ödül töreni 10 Martta yapılacak.