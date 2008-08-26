ODTÜ'yü yıkmakta kararlı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Dikmen trafiğini rahatlatmak için ODTÜ’nün içinden yol geçirmekte kararlı olduklarını belirterek, “ODTÜ istese de istemese de biz bu yolu açacağız. Bir yasa var ve buna göre de yolları terk etmek zorundalar” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek yaptığı açıklamada, Ankara’da yapımı devam eden ve tamamlanan köprülü kavşak çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Gökçek, çalışmaların önemli bölgelerdeki büyük kısmının okulların açılmadan, bir kısmının da Eylül ayının ortalarına kadar tamamlanacağını kaydetti. Gökçek, inşaatların yıl sonuna kadar süreceğine dair yapılan söylentilerin gerçek dışı olduğunu kaydederek, “Bütün yıla 2 nedenden dolayı yayılamaz. Kış aylarında, sonbaharda ve ilkbaharda, özellikle okulların açık olduğu dönemde trafik çok sıkışır. İkinci neden de özellikle kış aylarında hava şartları çalışmaları engeller. Genel anlamda prensip olarak en güzel zaman Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos’tur” dedi.





Konya Yolu üzerindeki Eti Köprüsü’nün eskidiğini ve köprüde daralma yaşandığını ifade eden Başkan Gökçek, bu yüzden köprünün yıkılarak yeniden yapıldığını söyledi. Başkan Melih Gökçek, “Buranın altından hızlı tren geçecek. O yüzden de alt yapının tamamlanması lazım. Biz, Celal Bayar Bulvarı’nı Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) içerisinden tren yoluna paralel olarak, Etimesgut’a kadar götüreceğiz” dedi.



Başkan Gökçek, yıkılarak yeniden inşa edilen ve genişletilen Eti Köprüsü’nün Emniyet Sarayı tarafından gelen bölümünün 30 Ağustos-5 Eylül, diğer tarafının da 15-20 Eylül tarihleri arasında tamamlanacağını söyledi.



Köprünün yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin eleştirilere ilişkin ise Gökçek, “Birisini zengin etmek için illa köprü mü yıkmak lazım? Şu anda Ankara’da planlamada, ilk etapta yapılacak 50 tane köprü var. Öyle olsa onları yaptırırım” diye konuştu.



'Trafik yükünü köprüler kaldıracak'





Dikmen’de inşası devam eden köprülerin tamamlanmasıyla birlikte buranın Ankara’nın çok ciddi bir trafik yükünü kaldıracağını ve özellikle de Dikmen’de trafiği rahatlatacağını ifade eden Başkan Melih Gökçek, bu köprülerin tamamlanmasının ardından Konya Yolu’nun karşı tarafında yer alan ODTÜ’nün içerisinden yolu devam ettireceklerini ve burayı Anadolu Bulvarı’na bağlayacaklarını söyledi. Başkan Gökçek şöyle devam etti:

“Gerçi ODTÜ, bu işe hiçbir zaman rıza göstermiyor ve şu anda 1000’lik plan bitmeden de burayı alamayız. Ama biz, şimdi 5000’lik plan yapıyoruz ODTÜ’ye. Ardından da 1000’lik plan yapılacak. Bu da çıktıktan sonra tapuya tescil ettireceğiz ve ODTÜ istese de istemese de biz bu yolu açacağız. Bir yasa var ve buna göre de yolları terk etmek zorundalar.



Zaten bizden çok öncesine kadar bu planlama var. Yıllar öncesinde Anadolu Bulvarı bir duvara dayanır bir tarafı ODTÜ’ye bir tarafı Kızılay’a doğru döner. Çalışmalarla birlikte vatandaş ODTÜ’den girecek ve Konya Yolu’nda Çırağan Lokantası’nın bulunduğu yere çıkacak. Orası da bu alt geçitlere bağlanacak. Çok ciddi bir rahatlama olacak ve Ankara çok ciddi anlamda nefes alacak. Bu alt geçitleri damarlar halinde yayarak trafiğe katkı sağlamış olacağız.”



ODTÜ’LÜ bilirkişilere suçlama



AOÇ üzerinde yapımı düşünülen 6 adet alt geçidin Mimarlar Odası ve Çankaya Belediyesi tarafından açılan dava sonucu durdurulduğunu hatırlatan Gökçek, bilirkişilik yapan ODTÜ’lü öğretim elemanlarını suçladı.



ODTÜ’lü öğretim elemanlarının daha önce ODTÜ’nün savunduğu gibi AOÇ’nin içinde hayvanat bahçesinin, spor alanlarının, yeşil alanlarının, kültür alanlarının yer alacağı bir plan projelendirdiklerini anlatan Gökçek, şöyle devam etti:

“Bu tarzda bir plan yaptık. Kesinlikle ve kesinlikle sanayi ve konuta müsaade etmedik, hatta varsa da çıkardık. Ancak mahkemeye müracaat ettiler, ODTÜ’den bilirkişi tayin edildi. Savunduklarının tam tersini savunup, ‘Buraya hayvanat bahçesi yapamazsanız, buraya rekreasyon alanı yapamazsınız, spor alanı ve kültür alanı yapamazsınız’ dediler. ‘Ne yaparız?’ dedik, ‘Burası tarım alanı olacak. Arpa ve buğday ekeceksiniz’ dediler. Başkent’in ortasında arpa ve buğday yetiştirin diyorlar bize. İşte ODTÜ’nün dünya görüşü. Televizyonda çıktığım programlarda bunları belgeleriyle de ortaya koydum.





Buradan çok fazla tren geçiyor. Hızlı tren gelince de 10 dakikada bir tren geçecek ve buradaki trafik felç olacak. Plan iptal edildi. Artık yapamıyoruz. İşin enteresan tarafı onlara göre AOÇ’nin içerisine böyle bir yol yapmak AOÇ’yi küçültmek anlamına gelirmiş. Tamamen ideolojik, siyasi yaklaşım. ODTÜ’nün bilirkişilerine 100 davayı versinler Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak, mübalağa etmiyorum 99’unda aykırı karar verirler. Tekrar ediyorum kendileri yapılacaklara ilişkin karar veriyorlar, biz bunu yapıyoruz, bunu Melih Gökçek yaptı diye sonra tam tersini söylüyorlar.”

