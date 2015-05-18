ODTÜ'ye plan dayanmıyor!

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ODTÜ’de sık sık yapılan plan değişikliğini ciddiyetsizlik olarak nitelendirirken, “ODTÜ'de yapılan tüm planlara dava açtık, 3. plan için dava süreci devam ederken, 3. plana dava açma hazırlığındayken, plan askıdan indi iner inmez anlaşılan diğer plana başlamışlar. ODTÜ’de 4. plan da askıya çıktı" dedi.

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre; Tezcan, "ODTÜ planlarında diğer planlara ilişkin devamlılık var, değişikliklerle amaç ODTÜ planlarını hayata geçirmek. Yapılan değişiklik kavşak kaldırıp yerine otopark öngörmeleri. Anayasa Mahkemesi’nin yanında yer alan ve planda cami yeri olarak gösterilen alanın doğusunda yer alan daha önceki planda görülen kavşağına kaldırıldığı görülüyor. ODTÜ’de 4. plana dava açmaya hazırlanıyoruz, Sanıyoruz, 5. plan çıkana kadar bu planla ilgili dava sürecimizi tamamlayacağız. Tam dava açacağız diğer plan çıkıyor, sık sık plan değiştiriliyor, bu kadar ciddiyetten uzak plan süreci mi olur? Bu böyle giderse bir gün kamuoyuna ODTÜ’de 20. plan da yapıldı şeklinde açıklama yapacağız herhalde. Ciddiyetsiz olmakla kalmıyor bu ciddiyetsizlik, plan kararlarına da yansıyor” ifadelerini kullandı.