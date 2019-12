-ODTÜ'nün genetikçileri ABD'de dünya ikincisi ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - ODTÜ'nün genetik mühendisler takımı, kimyasal sinyallere insan hücresi gibi tepkiler verebilen ''canlı makineler'' yapmaya olanak tanıyan ''Mining for BioBricks'' isimli yazılımlarıyla, ABD'de MIT'nin düzenlediği uluslararası proje yarışmasında, dünya ikincisi oldu. ODTÜ Enformatik Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aydın Son, sentetik biyoloji alanının, ABD Devlet Başkanı Barack Obama'nın da gelecek vadeden 10 önemli bilimsel araştırma alanından biri olarak işaret ettiğini belirterek, bilim üssü olarak kabul edilen MIT'nin de bu alanda 2003 yılından bu yana International Genetically Engineered Machines (iGEM) adıyla uluslararası bir yarışma düzenlediğini anlattı. Yrd. Doç. Dr. Son, yarışmanın ana amacını, standardize edilmiş sentetik DNA parçalarını kullanarak biyolojik sistemlerin tasarlanması ve tasarlanan fonksiyonel sentetik elementlerin hücre içine aktarılarak işletilmesi olarak özetledi. Yarışmaya katılacak tüm ekiplerin bu yazılımı kullanarak canlı makineler geliştirdiklerini bildiren Son, ODTÜ Enformatik Enstitüsü tarafından internet üzerinden sunulan bir program olarak geliştirilen ''Mining for BioBricks'' programının, sentetik biyolojistlerin moleküler makineleri genetik olarak tasarlamalarını hızlandıracağını belirtti. -170 takımın arasından seçildiler- ''Mining for BioBricks'' sayesinde sentetik biyologların iGEM tarafından sağlanan DNA yapılarının bilgilerine ulaşılan veritabanını tarayarak, tasarlamak istedikleri moleküler makineler için gereken DNA parçalarına ulaşıp, en uygun hangi kombinasyonda düzenlemeleri gerektiğini değerlendirebileceklerini anlatan Son, gelecek yılki iGEM yarışmasına katılacak takımların bu projeden çok faydalanacaklarını vurguladı. ODTÜ takımının liderliğini ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Can ile yürüttüklerini ifade eden Son, bu yılki yarışmaya tüm kategorilerde 170 takımın katıldığını bildirdi. Yarışmanın finalinde ise 65 takımın yer aldığını, 15 yazılım takımının katıldığı Dünya Şampiyonasında yazılım kategorisinde 4 takımın yarışmaya hak kazandığını bildiren Son, ODTÜ ekibinin geliştirdiği yazılımın şampiyonada ''en iyi veri tabanı kullanımı'' özel ödülünü aldığını; ayrıca ekibin çalışmalarının iGEM yazılım takımları arasında dünya ikincisi olduğunu bildirdi.