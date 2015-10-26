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ODTÜ'nün en iyi üniversite listesinde Boğaziçi 12. oldu!

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP Araştırma Laboratuvarı, Türkiye'nin en iyi üniversitesi sıralamasını açıkladı

26 Ekim 2015 16:41

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP Araştırma Laboratuvarı, Türkiye'nin en iyi 15 üniversitesi açıklandı. ODTÜ'nün birinci olduğu sıralamada Boğaziçi Üniversitesi'nin 12. sırada yer alması dikkat çekti.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP Araştırma Laboratuvarı, Türkiye'nin en iyi üniversitesi sıralamasını açıkladı.

Sıralamada, "makale sayısı", "öğretim üyesi başına düşen makale sayısı", "atıf sayısı", "öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı", "doktora öğrenci sayısı", "doktora öğrenci oranı", "öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı" esas alındı.

Türkiye'deki 136 üniversiteyi kapsayan "URAP TR 2015-2016" çalışmasına göre, Ortadoğu Teknik Üniversitesi 767,35 puanla en iyi üniversite seçildi. En iyi 15 üniversite şöyle:

1- Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 767,35 

2- Hacettepe Üniversitesi - 705,30

3- İstanbul Üniversitesi - 697,95

4- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi - 677,69

5- Ankara Üniversitesi - 677,31

6- İstanbul Teknik Üniversitesi - 674,88

7- Gebze Teknik Ünivesitesi - 657,94

8- Ege Üniversitesi - 656,29

9- Gazi Üniversitesi - 651,87

10- Sabancı Üniversitesi - 648,29

11- Koç Üniversitesi - 639,82

12- Boğaziçi Üniversitesi - 625,17

13- Atatürk Üniversitesi - 597,95

14- Yıldız Teknik Üniversitesi - 587,09

15- Erciyes Üniversitesi - 586,64 puan 

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