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Yaşam

ODTÜ'lülerden Gökçek'e protesto

ODTÜ Mezunları Derneği üyeleri ve öğrencilerden oluşan bir grup, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i protesto etti.

17 Eylül 2008 03:00

ODTÜ Mezunları Derneği üyeleri ve öğrencilerden oluşan bir grup, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i protesto etti.
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi önünde toplanan grup adına ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı Himmet Şahin bir basın açıklaması yaptı.
Şahin, ODTÜ arazisinin bir zamanlar bozkır ve balçık olduğunu ve ODTÜ'lülerin gayreti ile Ankara'nın "akciğerleri" haline geldiğini söyledi.
Gökçek'in, kent halkına "Kızılırmak'tan getirilen suda arsenik bulunduğu" uyarısında bulunan ODTÜ'yü "intikam duygusuyla" hedef aldığını iddia eden Şahin, "Melih Gökçek'in imar planı bahanesiyle yapmaya çalıştığı şey, Cumhuriyetimizin aydınlanmacı, bilimsel, ahlaksal, yönetsel ve estetik değerlerine karşı bir saldırıdır" dedi.
Şahin, şunları kaydetti:
"Melih Gökçek, sosyal şehirciliğin en önemli özelliklerinden birisi olan toplu taşıma sisteminden vazgeçerek, kent içinde olur olmaz yerlere ranta dönük alt-üst geçitler ve otobanlar yaparak başkentimizi her geçen gün daha da yaşanamaz hale getirmektedir. Bu anlamda talan etmeye kalktığı ODTÜ arazisinden de otoban geçirme iddiası ile büyük rantlar elde etmeyi amaçlamıştır. ODTÜ'lüler olarak buna izin vermeyeceğiz."
Öğrencileri temsilen konuşan bir öğrenci de ODTÜ arazisinden yol geçirilmek istenmesine karşı tepkilerini ifade etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek aleyhine sloganlar atan grup, daha sonra dağıldı. 

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