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ODTÜ'lüler KHK ile ihraç edilen hocalarını uğurladı

6 Ocak 2017’de yayınlanan KHK ile 630 akademisyen görevinden ihraç edilmişti

12 Ocak 2017 20:01

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ODTÜ Araştırma Görevlisi Deniz Kimyon, öğrencileri ve akademisyenleri tarafından düzenlenen yürüyüş ve söyleşi ile uğurlandı. 

Evrensel'de yer alan habere göre Kimyon için ihraç edildiği ODTÜ mimarlık fakültesinde yapılan söyleşide, öğrenciler tarihin baskıcı rejimlerin asla kazanamayacağını gösterdiğini söylediler. KHK'ların hukuksuzca çıktığını ifade eden öğrenciler, meşru siyaset alanlarının daraltılmasına karşı yaşam alanlarında örgütlenip kolektif bir sesin inşa edilmesi gerektiğinini dile getirdiler. 

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