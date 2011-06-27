ODTÜ'lü öğrencinin inanılmaz intiharı!

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Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Bahribaba otobüs duraklarında meydana geldi.Bir süreden bu yana psikolojik sorunları bulunan Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği bölümü öğrencisi Ö. A, bu sabah Menemen ilçesinde İzmir'e geldi.Ö. A, ilk olarak Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan firmadan sodyum karıştırılmış siyanür aldı.Daha sonra siyah poşet içerisine koyduğu siyanürle Bahribaba otobüs duraklarına giden Ö. A, burada bulunan çok sayıda kişinin gözleri önünde poşetten çıkardığı plastik kap içerisindeki siyanürden içti.Kısa süre sonra fenalaşan Ö. A, olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.Geçen ocak ayında da Menemen ilçesinde ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Ö. A'un cesedi, nöbetci savcının incelemesi ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, Ö.A'nın olay sırasında yanında bulunan siyanür kutusuna da el koydu.Üzerinde "Profesyonel kullanıma yöneliktir ile analitik ve AR-GE amaçlı kullanım içindir" uyarılarının bulunduğu siyanürün satıldığı firmanın adını söylemek istemeyen yetkilisi ise, "Genellikle kuyumculara satarız, satışı yasak olan bir madde değil. Fiş karşılığı satışını yaparız. Bir insan niyetini bozduktan sonra her türlü yöntemle intihar edebilir" dedi.Ö. A'nın ailesine ulaşmaya çalışan polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.