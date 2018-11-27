ODTÜ'lü öğrencilerden İrem'in kampüste ölümüne tepki

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük\'ün (21) kampüs içinde bulunan kamyonetin kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybetmesine, üniversitenin öğrencileri tepki gösterdi.



ODTÜ\'de okuduğunu ve adını vermek istemediğini belirten bir öğrenci, arkadaşları İrem Kütük’ün yaralanmasının ardından müdahale eden üniversitenin ambulansının yetersiz kalması ve diğer ambulansın geç gelmesine tepkisini dile getirdi.

Bir başka öğrenci de, buradaki öğrencilerin hepsinin sıkça A4 Kampüs Kapısı yolunu kullandığını belirterek, \'\'Bu olayı sadece okul yönetimine yıkmak doğru mudur bilmiyorum ancak bu yol hepimizin kullandığı bir yol sonuçta. Bu olayların bu kadar üst üste yaşanması tabii ki hepimizi de üzüyor. Bunda ne tarz bir ihmalkarlık vardır bilemiyorum ama kesin olan olağan dışı bir durum. Bu her an sokakta karşılaşabileceğimiz bir durum değil. Bu tarz şeylere biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Böyle bir araç okula girecekse bir sürü giriş varken en işlek yolun kullanılması bence çok yanlış. Bir ihmalkarlık elbette var ancak dediğim gibi çok başa gelecek bir olay gibi değil. Bugün de bir trafik kazası oldu. Geçenlerde yine başka bir olay oldu. Bu tarz şeylerde şans faktörünü minimize etmek için daha önemli adımlar atılabilir diye düşünüyorum. Çünkü dün böyle bir olayın olması yarın bizim başımıza da gelmeyeceği anlamına gelmiyor\'\' diye konuştu.



\'HERKESİN BAŞINA GELEBİLİRDİ, ÇOK KÖTÜ BİR OLAY\'

Başka bir ODTÜ öğrencisi ise \"O, A4 yolu üniversitenin en işlek yolu. \'O yolda, araçlar kenara çok fazla park ediyor. İnsanlar da yürürken yolun kenarından yürümek zorunda kalıyor. Çok tehlikeli bir yer orası. Benim de başıma gelebilirdi. Herkesin başına da gelebilirdi. Çok kötü bir olay\'\' dedi.



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-ODTÜ\'lü öğrenciler ile röportaj

Haber-Kamera: Kaan ULU/Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)