ODTÜ'lü öğrencilerden 'Evrim' eylemi

ODTÜ’lü öğrenciler, Maden Tetkik Arama (MTA) Tabiat Tarihi Müzesi’ndeki Primat Vitrini’nin kapatılmasına tepki gösterdi. ODTÜ’lüler Devrim Stadyumu tribünündeki “Devrim” yazısının baş harfini kapatarak “Evrim” yazdı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) Tabiat Tarihi Müzesi'nde bulunan Primat Vitrini, düzenleme gerekçesiyle kapatılmıştı. Primatlar ve insansılar arasındaki ilişkinin, bu türlerin değişimlerinin iskelet parçalarıyla sergilendiği vitrinin boşaltılması, evrim karşıtı tutum olarak görülmüştü.



ANKA'nın haberine göre, bu duruma tepki göstermek isteyen ODTÜ öğrencileri, Devrim Stadyumu tribünlerindeki “Devrim” yazısının baş harfini kapatarak “Evrim” yazdı. ODTÜ'lüler, MTA yönetimine sansürden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.