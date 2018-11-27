ODTÜ'lü İrem, duvak ve mezuniyet cübbesiyle son yolculuğuna uğurlandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsü içerisinde, kaldırımda yürürken yanından geçen kamyonetin kasasının açılan kapağının başına çarpması sonucu yaşamını yitiren İrem Kütük (21), memleketi Konya\'da toprağa verildi. İrem Kütük\'ün tabutun üzerine duvak ve mezuniyet cübbesi örtülürken, cenazede okul arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında ODTÜ Kampüsü 100. Yıl Mahallesi’ndeki A4 Kapısından Doğu Yurtlar Bölgesi’ne inen yokuşta meydana geldi. ODTÜ İç Hizmetler Müdürlüğü\'ne ait 06 GJ 429 plakalı kamyonet yokuş çıkarken, aniden kasasının kapaklarından biri açıldı. Kapak, bu sırada kaldırımda yürüyen Psikoloji Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük’ün başına çarptı. Ağır yaralanan İrem Kütük, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İrem Kütük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan İrem Kütük\'ün cenazesi, Konya\'ya getirildi. Cenaze daha sonra Parsana Camii\'ne götürüldü. Baba Ali Rıza ve anne Saadet Kütük, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. İrem\'in tabutunun üzerine duvak örtülüp, mezuniyet cübbesi konuldu. Cenazede İrem Kütük\'ün okul arkadaşları ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

İrem Kütük\'ün cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Musalla Mezarlığı\'na götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI