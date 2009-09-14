T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ODTÜ’lü Aslı, babasının yanına gömüldü

Jet ski kazasında babasıyla birlikte hayatını kaybeden Aslı’nın böbreği 9 yıldır diyaliz hastası olan Gülefer Akbıyık'a nakledildi.

14 Eylül 2009 03:00

Jet ski kazasında babasıyla birlikte hayatını kaybeden Aslı’nın böbreği dün (12.09.09) yıldır diyaliz hastası olan ve bu yüzden eşi tarafından terk edilen Gülefer Akbıyık’ı hayata döndürdü.

MERSİN’İN Silifke İlçesi’nde geçen hafta meydana gelen jet- ski kazasında ağır yaralanıp, bir haftalık yaşam savaşının ardından beyin ölümü gerçekleşen ve organları 4 kişiye nakledilen ODTÜ öğrencisi 20 yaşındaki Aslı Tarım, aynı kazada hayatını kaybeden eczacı babası 57 yaşındaki Mehmet Tarım’ın mezarının yanında toprağa verildi.

Aslı’nın böbrekleri Kayseri ve Kahramanmaraş’a, kalbi İstanbul’a, karaciğeri Adana’ya gönderildi. Aslı Tarım için dün bir cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene feci kazaya tanıklık eden ve kızının organlarının bağışlanması kararını veren acılı anne Selma Tarım ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Acı haberi alarak Mersin’e gelen Aslı Tarım’ın çok sayıdaki okul arkadaşı da hıçkırıklarına engel olamadı.

Eşi, böbrek hastası diye terk etmişti

Aslı Tarım’ın böbreği, Kayseri’de 45 yaşındaki Gülefer Akbıyık’a nakledildi. Eşinin böbrek hastası olduğu için 9 yıl önce terk ettiği Gülefer Akbıyık, “Yeniden hayata döndüm. Şimdi çok mutluyum” dedi. Gülefer Akbıyık, “Haftada 3 kez diyalize giriyordum. 9 yıl önce böbrek hastası olduğumu öğrenince, eşim Güven Akbıyık beni hastanede kızım Özlem ve oğlum Can’la bırakıp kaçtı. Sonra çocuklarımı da yanına alarak beni yalnız bıraktı. Sağlığıma kavuşamayacağımı sandı. Ama şimdi sağlığıma kavuştum. Artık ben de diğer insanlar gibi hayatımı yaşamak istiyorum. Bana böbreğini veren Aslı Tarım’ın ailesine çok teşekkür ediyorum. Kızları için başsağlığı diliyorum. Kendilerine Allah sabır versin. Herkesi organ bağışına davet ediyorum. Kimse acı çekmesin, yuvası dağılmasın. Ben çok mutluyum. Yeniden hayata döndüm” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24