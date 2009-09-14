ODTÜ’lü Aslı, babasının yanına gömüldü

Jet ski kazasında babasıyla birlikte hayatını kaybeden Aslı’nın böbreği dün (12.09.09) yıldır diyaliz hastası olan ve bu yüzden eşi tarafından terk edilen Gülefer Akbıyık’ı hayata döndürdü.



MERSİN’İN Silifke İlçesi’nde geçen hafta meydana gelen jet- ski kazasında ağır yaralanıp, bir haftalık yaşam savaşının ardından beyin ölümü gerçekleşen ve organları 4 kişiye nakledilen ODTÜ öğrencisi 20 yaşındaki Aslı Tarım, aynı kazada hayatını kaybeden eczacı babası 57 yaşındaki Mehmet Tarım’ın mezarının yanında toprağa verildi.



Aslı’nın böbrekleri Kayseri ve Kahramanmaraş’a, kalbi İstanbul’a, karaciğeri Adana’ya gönderildi. Aslı Tarım için dün bir cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene feci kazaya tanıklık eden ve kızının organlarının bağışlanması kararını veren acılı anne Selma Tarım ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.



Acı haberi alarak Mersin’e gelen Aslı Tarım’ın çok sayıdaki okul arkadaşı da hıçkırıklarına engel olamadı.



Eşi, böbrek hastası diye terk etmişti



Aslı Tarım’ın böbreği, Kayseri’de 45 yaşındaki Gülefer Akbıyık’a nakledildi. Eşinin böbrek hastası olduğu için 9 yıl önce terk ettiği Gülefer Akbıyık, “Yeniden hayata döndüm. Şimdi çok mutluyum” dedi. Gülefer Akbıyık, “Haftada 3 kez diyalize giriyordum. 9 yıl önce böbrek hastası olduğumu öğrenince, eşim Güven Akbıyık beni hastanede kızım Özlem ve oğlum Can’la bırakıp kaçtı. Sonra çocuklarımı da yanına alarak beni yalnız bıraktı. Sağlığıma kavuşamayacağımı sandı. Ama şimdi sağlığıma kavuştum. Artık ben de diğer insanlar gibi hayatımı yaşamak istiyorum. Bana böbreğini veren Aslı Tarım’ın ailesine çok teşekkür ediyorum. Kızları için başsağlığı diliyorum. Kendilerine Allah sabır versin. Herkesi organ bağışına davet ediyorum. Kimse acı çekmesin, yuvası dağılmasın. Ben çok mutluyum. Yeniden hayata döndüm” dedi.

