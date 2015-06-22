ODTÜ'lü araştırmacılar geliştirdi: Bilgisayarda klavye ve fare devri bitiyor

ODTÜ araştırmacıları, bilgisayarlara fare ve klavyeyle verilen komutları göz hareketiyle yerine getiren teknoloji geliştirdi. Bu teknolojiyle klavye ve fareye ihtiyaç kalmayacak.

Sistemde, gözün hareketiyle fare imleci, bakılan noktaya hareket ediyor; gözler bir saniye kırpıldığında tek tıklama, 2 saniye kırpıldığında da farenin çift tıklama hareketi otomatik yapılabiliyor. Gözlerle bilgisayarın sanal klavyesini açıp yazı yazmak ve arama yapmak da mümkün.

ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Kürşat Çağıltay, araştırma görevlisi Mehmet Dönmez ile geliştirdikleri "bilgisayarlara göz hareketleriyle komut verme" teknolojisini anlattı.

TÜBİTAK'tan aldıkları destekle geliştirdikleri teknolojinin, fare ve klavye gereksinimini ortadan kaldırdığını, sadece gözlerle ekrana bakarak tüm komutların verilebildiğini ifade eden Çağıltay, şöyle konuştu:

"Gözünüzü hareket ettirdiğinizde ekrandaki fare oku, göz nereye bakıyorsa oraya hareket ediyor. Gözlerinizi bir saniye kırptığınızda tek tıklıyor, 2 saniye kırptığınızda çift tıklama hareketini yapıyor. Böylece bilgisayarı elinizle kullanırken fareye ya da klavyeye dokunurken yapılan hareketlerin hepsini sadece gözlerle gerçekleştirebiliyorsunuz. Sanal klavyeyi açıp harflerin üzerinde gözünüzle gezinip yazı yazabiliyorsunuz ya da bir web sitesini açtığınızda, buradaki ilgili bağlantılara tıklayarak ilgili sayfaya gidip bilgisayar üzerindeki tüm kullanım işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz."

Çağıltay, projeyi hayata geçirirken temel hedeflerinin, boynundan aşağısı felçlileri bilgisayar teknolojilerine kavuşturmak olduğunu ifade etti.

‘Sistem, gözün içine lens gibi monte edilecek’

Görmeye dayalı bilgisayar teknolojilerinin gelecekte günlük hayatın her alanına yayılacağını dile getiren Çağıltay, "Belli bir süre sonra günümüzdeki fiziksel etkileşimi sağlayan bilgisayar arayüzleri fare, klavye, hatta ekranın kendisi ortadan kalkacak. Doğrudan doğruya bu sistemler bizim gözümüzün içine lens gibi monte edilecek. Dışarıdaki fiziksel bir ekrana bakmak yerine gözün önünde ekranlar ve uygulamalar belirecek. Terminatör filmindeki uygulamalar gerçek olacak. 10-15 yıl içinde bunlarla ilgili gelişmeler hızlı bir şekilde hayatımıza girecek" şeklinde konuştu.

‘İstem dışı kırpmaları algılamıyor’

Teknolojinin geliştiricilerinden Mehmet Dönmez de teknolojiyi istem dışı kırpmaları algılamayacak şekilde programladıklarını kaydetti.