ODTÜ'den oyun atılımı

Üniversitede, bir yandan, bilgisayar oyun teknolojileri konusunda öğrenciler yetiştirilirken, bir yandan da lise öğrencileri yaz kampına alındı.



Üniversitenin bu yıl başlatmayı planladığı lisans üstü eğitim programlarıyla bu alandaki akademisyen açığı da giderilecek. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, sinema ve müzik sektörlerinden daha büyük bir iş hacmine ulaşan bilgisayar oyun sektörünün, sadece eğlence değil, eğitim ve tedavi gibi değişik amaçlar için de kullanıcılara hizmet ettiğini söyledi.



Elektronik oyun sektörünün dünya genelinde "inanılmaz" rakamlara ulaştığını ifade eden Akbulut, oyun sektörünün analizlerinin yapıldığı çok sayıda rapor yayınlandığını dile getirerek, "Güncel bir çalışmada DFC Intelligence şirketi sektörün 2003 yılı toplamını 23,5 milyar dolar olarak değerlendirdi ve 2008 yılı kestirimini ise 40 milyar dolar olarak açıkladı" dedi.



ABD ve Japonya'nın ardından Güney Kore'nin de elektronik oyunlara yatırım yapmaya ve sektörü teşvik etmeye karar verdiğini anımsatan Akbulut, son dönemde 100 milyon doların üzerinde ciro yapan Güney Kore firmalarının başarı öykülerinin ve World of Warcraft'ın çevirim içi oyununun, dünyada 10 milyon oynayan müşterisi sayesinde yaklaşık 1,5 milyar dolar ciroya yaklaşmasının üzerinde dikkatle durulması gerektiğini söyledi.



Konunun ekonomik boyutunun ötesindeki etkilerine de değinen Akbulut, bilgisayar oyunları üzerine yapılan çalışmaların, bilgisayar oyunlarının özellikle çocukların kişisel gelişimleri, öğrenme durumları, eleştirel düşünmeleri, yaratıcılıkları, kavramsal öğrenmeleri gibi bir çok konuda olumlu etkiler oluşturduğunun belirlendiğini dile getirdi.



"Eğitim amaçlı kullanılan eğitsel oyunların okullarda kullanımının her geçen gün yaygınlaşması, bilgisayar oyunlarının çocukların gelişimlerine katkı sağladığının bir göstergesi" diyen Akbulut, okullardaki en büyük sorunlardan birisi olan öğrencilerin dikkat ve motivasyonlarının bir ders süresi boyunca en yüksek seviyede tutulmasının bilgisayar oyunlarının derslerde kullanılması ile aşılabileceğini söyledi.



''Türkiye sektörden hiçbir getiri elde edemedi''



Dünyadaki bütün bu gelişmelere karşın Türkiye'nin sektörden hiçbir getiri elde edemediğini ifade eden Akbulut, Türkiye'de oyun sektöründen kazanılan gelirin donanım ve yazılımın dahil edildiğinde 1 milyon doları bulmadığını söyledi. Akbulut, "Teorik olarak bir ilçenin tüm sene patates ekerek ülkeye kazandırdığı rakamı 15-20 kişinin çalıştığı bir ofisten beyin gücüne dayanarak geliştirilmiş bir çevrim içi oyun ile kazanmak mümkün iken pratikte bu yönde adımlar atılmaması ülkemiz adına büyük bir eksikliktir" diye konuştu.



Türkiye'deki oyun üzerine yapılan geliştirme çalışmalarının ancak son birkaç yıla dayandırılabileceğini anlatan Akbulut, bu çalışmaların çok kısıtlı düzeyde kaldığını kaydederek, "Türkiye'nin dünyada etkin olması için hala şansı bulunuyor, henüz trenin kaçmadığı söylenebilir. Matbaa devrimini kaçırdık ve 300 yıl kaybettik. Bilgisayar oyunları çağını Türkiye'nin kaçırmaması gerekiyor" dedi.



ODTÜ'deki çalışmalar



ODTÜ'nün sektöre Türkiye'nin dahil edilmesi için uzun süredir pek çok alanda çaba gösterdiğini dile getiren Akbulut, üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri, Enformatik Enstitüsü gibi bölümlerinde lisans, master ve doktora düzeyinde dersler açıldığını, ayrıca bilgisayar grafiği yapay zeka gibi derslerde de çok sayıda oyun projesinin dönem ödevi olarak yapıldığını ve bu derslerde öğrencilerin 7 oyun geliştirdiğini söyledi.



"Bilgisayar Grafiği ve Görselleştirme Araştırma Grubu" "Oyunlar ve Simülasyon ile Eğitim Araştırma Grubu" gibi grupların da konu hakkında çalışmalar yürüttüğünü anlatan Akbulut, üniversitede uluslararası hakemli dergilerde ve saygın konferanslarda 20'nin üzerinde yayın yapıldığını belirtti.



ODTÜ Teknokent'te açılan Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi'nin bir aylık bir sürede 700 başvurunun yapıldığını bildiren Akbulut, Merkez'de eğitimlerin ve seminerlerin devam ettiğini kaydetti.



Yoğun talep üzerine, bu yıl oyun geliştirme ve teknolojileri alanında master ve doktora programlarının açılmasının planlandığını dile getiren Akbulut, "Böylece tüm Türkiye'de bilgisayar oyunları derslerini verecek akademisyen açığı da giderilecek. Bu konuda ODTÜ'nün çabaları sürecek" diye konuştu.

