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ODTÜ'den 'cinsiyetsiz tuvalet' açıklaması: Talep yönetim tarafından kesinlikle uygun görülmedi

ODTÜ tuvaletlerine "Bu binadaki tuvaletlerin hepsi 400+ öğrencinin talebiyle cinsiyetsizleştirilmiştir" yazısı asılmıştı

23 Haziran 2017 02:34

ODTÜ yetkililerinden, "ODTÜ'de cinsiyetsiz tuvalet", haberlerleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Üniversitedeki 400 öğrencinin üniversitede cinsiyetsiz tuvaletlerin de yapılması yönünde imza topladığını ifade eden yetkililer, "İmza atanlardan bazılarıyla biz de görüştük. İmza verenlerden bir kısmı, 'Bizden istediler, biz de imza verdik.' dediler. Bu imzalar, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına verildi. Ama bu talep görüşüldü, konuşuldu ve ODTÜ yönetimi tarafından kesinlikle uygun görülmedi." ifadesini kullandı.

ODTÜ yetkilileri, medya organlarında yer verilen "Bu binadaki tuvaletlerin hepsi 400+ öğrencinin talebiyle cinsiyetsizleştirilmiştir" ifadelerinin yer aldığı pankartın ise binaya öğrenciler tarafından asıldığını kaydetti.

 

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