ODTÜ'den çevreye zararsız plastik

ODTÜ’lü araştırmacılar, pamuk sapı, mısır koçanı ve ayçiçeği sapı
gibi değersiz tarımsal biyo-atıklardan doğada kendiliğinden yok
olabilen hatta yenebilen plastikler geliştirdi.
ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ufuk Bakır,
petrolün 40 yıl içinde biteceğini belirterek "Pek çok kişi bunu
’taşıtlara yakıt bulunamayacağı’ şeklinde algılıyor. Oysa petrol
bittiğinde plastiğin de üretimi duracak. Bunları üretmek için
biyo-rafinerilerde mısır, buğday gibi değerli tarımsal ürünler
kullanılıyor. Biz mısır koçanı, ayçiçeği, pamuk sapı ve odun talaşından
biyo-film ürettik" dedi.
Aynı
bölümden Prof. Dr. Gürkan Karakaş ise "Bu ürün, doğada kendi kendine
yok olabiliyor. Ayrıca yüzlerce yıl bozulmadan doğada kalabilen
plastiklerin neden olduğu çöpleri önemli ölçüde azaltabilir. Pilot
üretim için bir sanayi kuruluşuna ihtiyacımız var" dedi