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Bilim / Teknoloji

ODTÜ'den çevreye zararsız plastik

ODTÜ’lü araştırmacılar, pamuk sapı, mısır koçanı ve ayçiçeği sapı gibi değersiz tarımsal biyo-atıklardan doğada kendiliğinden yok olabilen hatta yen

05 Kasım 2008 02:00

ODTÜ’lü araştırmacılar, pamuk sapı, mısır koçanı ve ayçiçeği sapı gibi değersiz tarımsal biyo-atıklardan doğada kendiliğinden yok olabilen hatta yenebilen plastikler geliştirdi.

 ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ufuk Bakır, petrolün 40 yıl içinde biteceğini belirterek "Pek çok kişi bunu ’taşıtlara yakıt bulunamayacağı’ şeklinde algılıyor. Oysa petrol bittiğinde plastiğin de üretimi duracak. Bunları üretmek için biyo-rafinerilerde mısır, buğday gibi değerli tarımsal ürünler kullanılıyor. Biz mısır koçanı, ayçiçeği, pamuk sapı ve odun talaşından biyo-film ürettik" dedi.

Aynı bölümden Prof. Dr. Gürkan Karakaş ise "Bu ürün, doğada kendi kendine yok olabiliyor. Ayrıca yüzlerce yıl bozulmadan doğada kalabilen plastiklerin neden olduğu çöpleri önemli ölçüde azaltabilir. Pilot üretim için bir sanayi kuruluşuna ihtiyacımız var" dedi

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