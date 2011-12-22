ODTÜ'den Boğaziçi'ne 'devrimci' selam!

T24 - Şeyma Özcan ve tüm tutuklu öğrencilere özgürlük isteyen ODTÜ'lüler, kampüste söyledikleri "Uyu Deme Uyuyamam" türküsüyle Boğaziçi işgalcilerine selam gönderdi.





Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, okul kampüsünde seslendirdikleri "Uyu Deme Uyuyamam" türküsüyle Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) öğrencilerine selam gönderdi. BÜ'den Şeyma Özcan ve tüm tutuklu öğrencilere özgürlük isteyen öğrenciler, "ODTÜ'den Boğaziçi'ne selam olsun, Şeyma'ya selam olsun, tüm tutuklu öğrencilere selam olsun" dedi. BÜ öğrencileri 14 Aralık'ta Güney Kampüs'teki işgal alanında aynı türküyle tutuklu öğrenci Özcan'a özgürlük istemişti. Şeyma Özcan'a Özgürlük imza kampanyasına şimdiye kadar 2221 kişi katıldı.



BÜ Tarih Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Şeyma Özcan, 6 Aralık sabahı saat altı sularında kaldığı öğrenci evine yapılan baskın sonucu gözaltına alındı. Yasal bir gazetede staj yapmak üzere başvuruda bulunduğu için Devrimci Karargah davası ile ilişkilendirilerek 9 Aralık tarihinde tutuklandı ve Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne götürüldü. Türkiye'de 500'ü aşkın tutuklu öğrenci bulunuyor.







