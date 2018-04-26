ODTÜ'de 'şenlik'; öğrenciler KoçFest'e geri adım attırdı, spor arabalar Devrim Stadyumu'ndan kaldırıldı

ODTÜ öğrencileri tarafından düzenlenen Bahar Şenliği, Ankara Valiliğinin ‘güvenliği’ gerekçe gösterdiği kararıyla 4 günden 1 güne indirildi. Öğrenciler engelleme kararına tepki gösterirken, üniversite yönetimi ise Koç Holding ile anlaşma yaparak sponsorlu festival düzenleme kararı aldı. ODTÜ'de öğrencilerin KoçFest protestosu, Koç'un geri adım atmasıyla sonuçlandı. Koç, getirdiği reklam panolarını ve spor arabaları Devrim stadyumundan kaldırmak zorunda kaldı.

ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT), bu yıl yapılması planlanan 32. Bahar Şenliği hakkında bir açıklama yayınladı. Açıklamada, son yıllarda 4 gün olarak düzenlenen şenliğin, bu yıl Ankara Valiliği’nin talimatıyla yalnızca 9 Mayıs günü olmak üzere 1 gün yapılmasına izin verildiği dile getirildi. ODTÜ yönetiminin UGT’nin toplantı taleplerine yakın zamana kadar cevap vermediği belirtilen açıklamada, yönetimin UGT’yi muhatap almayan tavrına tepki gösterildi.

Evrensel'e konuşan ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) üyesi Kardelen Güneş, “12 senedir yapılmayan Koçfest’in, valiliğin doğrudan ODTÜ’nün içindeki öğrenciler tarafından düzenlenen şenliğe bir gün izin vermek suretiyle kısıtlama getirdiği senede tekrarlanacak olması, bizim için tesadüfi olmaktan çok uzaktır” ifadelerini kullandı. Şenliğin OHAL gerekçesiyle kısıtlandığına dikkat çeken Güneş, bahar şenliği konserleri tehlikeli bulunurken Koçfest bünyesinde yapılacak olan konserin bundan nasıl etkilenmediğini anlamakta güçlük çektiklerini dile getirdi.

Alternatifsiz şenlik düzenlenecek

Ayrıca Valiliğin engelleme kararına karşı ODTÜ öğrenci toplulukları ve temsilcilikleri bir araya geldi. Gerçekleştirilen forumda, yasak kararına karşı ‘Alternatifsiz Şenlik’ düzenlenmesi ve her yıl şenlik sürecinde gerçekleştirilen Devrim Yürüyüşü ile Onur Yürüyüşünün gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. ODTÜ Fizik bölümünde gerçekleştirilen forumda “Alternatifsiz Şenlik” için dayanışma kararı alan topluluklar, şenliğin organize edilebilmesi için sorumluluk da bölüştü.

Devrim yürüyüşü baskıya rağmen gerçekleşecek

Her yıl bahar şenlikleri sürecinde yapılan Devrim Yürüyüşü ile Onur Yürüyüşü de forumda tartışıldı. Öğrenciler, stadyuma “Devrim” yazılmasının 50. yıl dönümünde ‘ODTÜ Öğrencileri’ ismiyle büyük bir yürüyüş gerçekleştirilmesini ve Onur Yürüyüşünün de tüm baskılara karşı gerçekleştirilmesi gerektiğini konuşarak yürüyüşlerin bu sene de gerçekleştirileceğini duyurdu. Ayrıca Koçfest’in konseri sırasında Caz Topluluğu, Radyo Topluluğu ve Müzik Toplulukları tarafından alternatif sahne kurulması da kararlaştırdı.

Öte yandan Koçfest hazırlıkları için üniversite içinde çalışmaların başlatılmasına öğrenciler tepki gösterdi. Sponsorlu festivalin hazırlıkları kapsamında okulun dört bir yanında reklam standları kuruldu. Son olarak öğrencilerin bisiklet ve sandalye bile sokmasına izin verilmeyen Devrim Stadyumuna reklam amaçlı arabaların getirilmesi ve stadyumda bu araçların kullandırılmasına isyan eden ODTÜ öğrencileri, durumu protesto etti. Öğrenciler Koçfest'e bugün 12.30'da rektörlük binası önünde bir araya geleceklerini de açıkladı. Öğrencilerin protestosu üzerine otomobiller stadyumdan dışarı çıkarıldı.

Dün akşam saatlerinde ise Caz Toplulugu, Radyo Toplulugu ve Müzik Toplulukları Devrim stadyumunda alternatif sahne oluşturarak konser verdi.