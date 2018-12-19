ODTÜ'de Sarı Yelekler'in tartışılacağı panel yasaklandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenmesi planlanan panellerin valilik kararıyla yasaklandığı duyuruldu.

İptal edilen etkinlikler arasında,

Sosyalist Fikir Kulübü’nün düzenlediği “Neoliberalizm Çıkmazı: Endüstri 4.0, Sarı Yelekliler”

Emek Gençliği’nin düzenlediği “Ekonomik Kriz: Nedenleri ve Etkileri”

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği “19 Aralık Katliamı anması” bulunuyor.

ODTÜ yönetimi, Matematik bölümü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dersleri ve sınavları erteleyerek bölümleri 16.30'dan itibaren kapattığını duyurdu.

Yasaklar TBMM’de de gündeme geldi.

HDP Batman Millevetkili Mehmet Rüştü Tiryaki, genel kurulda söz alarak, “Emek Gençliği'nin “Krizin ekonomik etkileri konulu bir panel düzenliyor ODTÜ'de bugün. Katılımcılardan biri de Selin Sayek Böke. Bir diğeri 19 Aralık'ın yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinliğe Veli Saçılık, milletvekillerimiz Ali Kenanoğlu ve Murat Çepni katılacak. Üniversite yönetimi bütün bölümleri kapatmış durumda. Sınavı olan öğrenciler okula ve bölüme giremiyor. Yurtların içeriden kapatıldığı söyleniyor. Antidemokratik bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini, muhalefeti susturacağım diye okulları kapatmayı göze alan bu anlayışı kınıyorum” dedi.