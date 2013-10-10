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Yaşam

ODTÜ'de polis müdahalesi sırasında yangın çıktı

ODTÜ arazisine yapılması planlanan yolu protesto eden 200 kişilik gruba polis TOMA ve biber gazıyla müdahale etti

10 Ekim 2013 23:31

ODTÜ arazisine yapılması planlanan yolu protesto eden 200 kişilik gruba polis müdahale etti. Olaylar sırasında ODTÜ ormanında yangın çıkarken, yangın TOMAlarla söndürüldü. 
ODTÜ arazisine yapılacak yolu ve İstanbul Gülsuyu'nda yaşanan olaylar sırasında Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesini protesto eden yaklaşık 200 kişilik grup ODTÜ kampüsü A4 kapısı önünde biraraya geldi. Güvenlik güçlerinin dağılın uyarılarına uymayarak slogan ataan gruba polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. 
Olaylar sırasında ODTÜ ormanında yangın çıkarken, alevler TOMAlarla söndürüldü.

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