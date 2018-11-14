ODTÜ'de Ferhan Şensoy anlaşmazlığı

Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, ODTÜ’de sahnelediği tek kişilik oyunu, “Ferhangi Şeyler”in gösteriminin ardından, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Gök’ün, izin vermemesi nedeniyle kitaplarını imzalayamadığını ileri sürdü. Rektör iddiayı yalanlarken, organizasyon firması anlaşmazlığın kendilerinden kaynaklandığını açıkladı.

Milliyet’in haberine göre, Şensoy, “Ben oyundan sonra ilke olarak genelde kitaplarımı imzalardım. Fakat rektör izin vermediği için imzalayamıyorum. Uzun süredir de bu salonu alamıyorduk. Arkadaşlar isim vermeden bir tiyatro oyunu diyerek almışlar” dedi. Oyunu en ön sırada izleyen rektör Gök, bu sözler üzerine şaşkınlık yaşadı.

Şensoy’un sözlerini yanında bulunanlara soran Gök, dakikalarca sahne önünde Şensoy ile görüşmek için bekledi. Şensoy ile görüşemeyen Gök, ekiptekilere “Oyunu isimsiz mi istediniz, bizden kitap imzalatma izni istediniz mi?” diye sordu. “Oyunumuzun ismini belirterek, izin aldık. Kitap imzalatma için izin talebinde bulunmadık” yanıtını alan Kök, “Sayın Şensoy’un ifadeleri doğru değil. İnsanların önünde doğru olmayan şeyler söyledi. Ben oyunu izlemeye gelmişim ayıp” dedi.

Programcı kuruluş adına Festival Yayın Yapım Organizasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ndan Mustafa Çakar ise “Oyunun isminin gizlenmesi ve kitap satışına onay verilmemesi konuları, Şensoy’a firmamız çalışanı tarafından asılsız iddialarla aktarılmıştır. Olayda tüm sorumluluk firmamıza ait olup ODTÜ Rektörlüğü’nden ve Ferhan Şensoy’dan özür dileriz” açıklamasında bulundu.