ODTÜ'de Erdoğan'ı protesto eden 45 öğrenciye 6'şar yıl hapis istemi

ODTÜ’de Göktürk-2 uydusunun uzaya fırlatılması törenine katılan Başbakan Tayyip Erdoğan’ı protesto eden 45 öğrenci için 6’şar yıla kadar hapis istendi. İddianamede “Grubun, önlem alan polislere, sırt çantalarından çıkardıkları molotoflar, soda şişeleri ve sapanla bilye attıkları; sopalar ve havai fişeklerle saldırdıkları” belirtildi.

GÖKTÜRK-2 uydusunun Çin’den uzaya fırlatılması nedeniyle ODTÜ’de düzenlenen törene katılan Başbakan Tayyip Erdoğan’ı protesto eden 45 öğrenci hakkında 6’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava açılan öğrenciler arasında polisin attığı gaz bombasıyla başından yaralanan ve beyin kanaması geçiren Barış Barışık da bulunuyor.

Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianemede öğrencilere yönelik suçlamalar şöyle yer buldu: “İçlerinde ODTÜ öğrencisi olmayan şahısların da bulunduğu yaklaşık 400 kişilik öğrenci grubunun, önlem alan polislere, sırt çantalarından çıkardıkları molotoflar, soda şişeleri ve sapanla bilye attıkları; sopalar ve havai fişeklerle saldırdıkları; topladıkları kalasları yakarak eylemi gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır.”

'Görevi yaptırmamak için direnme'

İddianamenin sanıkları arasında, olaylar sırasında polisin attığı gaz bombasıyla yaralanarak beyin kanaması geçiren ve günlerce yoğun bakımda yatan Barış Barışık da yer aldı. Barışık, ifadesinde polisin kendisini hedef alarak ateş etmesi sonucu yaralandığını ve bu polislerden şikayetçi olduğunu belirtti. Savcılık da Barışık ile diğer kişilerin, polisin orantısız güç kullandığı iddiası üzerine soruşturma evrakını ayırıp Memur Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderdi. Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 45 öğrencinin “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından 6’şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

'Demokratik hakkımızı kullandık'

Sanık öğrenciler de savunmalarında “Başbakan’ın siyasi uygulamalarını protesto etmek amacıyla yapılan eyleme katıldıklarını, demokratik haklarını kullandıklarını” belirterek suçlamaları kabul etmedi. Duruşma 18 Aralık 2013’te görülecek. Olaylara ilişkin 9 öğrenci hakkında ise TMK 10. maddesiyle görevli savcılıkça, terör bağlantısı şüphesiyle ayrı bir soruşturma yürütülüyor.