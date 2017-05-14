ODTÜ'de 7. Onur Yürüyüşü düzenlendi

ODTÜ’de LGBTİ+ Dayanışması’nın çağrısıyla onur yürüyüşü düzenlendi. LGBTİ+’ler resmi topluluk taleplerini dile getirdi.

Evrensel'in haberine göre ODTÜ'de Bahar Şenlikleri'nin son gününde onur yürüyüşü gerçekleştirildi. Kültür ve Kongre Merkezi önünden başlayan yürüyüşe yüzlerce öğrenci katıldı.

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması'nın çağrısıyla bir araya gelen öğrenciler rektörlük önünde resmi topluluk olma isteklerini dile getirdi.

21 yıldır rektörlüğün LGBTİ+'leri görmezden geldiğini söyleyen öğrenciler “21 yıldır bu okuldayız, örgütlüyüz; alışsınlar, hiçbir yere gitmiyoruz” dedi. LGBTİ+'lere dönük ayrımcılığa, şiddete ve nefret cinayetlerine dikkat çeken öğrenciler ODTÜ'de de bu durumun farklı olmadığını dile getirdi.

Homofobiye, transfobiye, nefret suçlarına karşı bir arada durma çağrısı yapılan yürüyüş, Devrim Stadyumu’nda konserle sona erdi.